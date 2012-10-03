کارآفرینان ICT تندیس پرتو زرین می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری همایش ملی کارآفرینی در ICT و علاوه بر برپایی کارگاههای تخصصی و برگزاری نمایشگاه جنبی، مراسم اهدای جایزه ملی کارآفرینان برتر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به نام تندیس پرتو زرین نیز برگزار خواهد شد.

براین اساس شرکتها، سازمانها و افراد علاقه مند که براساس آرای آکادمی داوری، حائز شرایط دریافت نشان کارآفرین برتر شناخته شوند، به عنوان کارآفرین برتر معرفی شده و تندیس پرتو زرین دریافت خواهند کرد.

علاقه مندان و متقاضیان می توانند با مراجعه به وبسایت این همایش به نشانی emictech.com نسبت به دریافت فرم های ارزیابی اقدام کنند.

کارآفرینان برتر در 15 بخش مجزا، شامل چهره کارآفرین سال، چهره کارآفرین زن سال، مدیرکارآفرین، کارآفرین جوان، کارآفرین برتر سازمانی، شرکت برتر کارآفرین، شرکت برتر کارآفرین مستقر در مراکز رشد، صادر کننده برتر کارآفرین، پایگاه اینترنتی کارآفرین، پژوهشگر برتر کارآفرینی، بانک برتر کارآفرین، طرح برتر کارآفرینی، شرکت برتر کارآفرین در حوزه بانکداری الکترونیک، شرکت برتر کارآفرین برتر در حوزه امنیت اطلاعات و رسانه برتر حامی کارآفرینی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات داوری و معرفی خواهند شد.