نیروی انتظامی مقتدر همسو با مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی عصر سه شنبه با فرمانده و پرسنل نیروی انتظامی شهرستان دیدار و از زحمات حافظان نظم وامنیت قدردانی کرد که دراین دیدار معاونان فرماندار، بخشداران و رئیس اداره اطلاعات این شهرستان نیز حضور داشتند.

فرماندار شهرستان پاکدشت با تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: در شهرستان پاکدشت با همدلی و همراهی خوبی که بین نیروهای انتظامی و دیگر ادارات وجود دارد، کمترین مشکلات در بحث نا امنی و معضلات اجتماعی مشاهده می شود که باید این نعمت بزرگ قدر دانسته شود.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی یکی از ارکان لازم برای ایجاد امنیت اجتماعی و نا امن کردن فضای وقوع جرم برای بزهکاران است.

فرماندار شهرستان پاکدشت ادامه داد: اراده، سلحشوری، دینداری و اخلاق مداری مهمترین شاخصه برای پرسنل نیروی انتظامی است و امروز پلیس در نظام جمهوری اسلامی ایران برای مردم و در راستای گسترش رفاه و آسایش آنان گام برمی دارد..