مسی گزینه خوبی برای کسب توپ طلا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، زلاتان که در فصل 10 - 2009 با مسی هم‌تیمی بود در گفتگو با یورواسپورت اظهار داشت: مسی فصل بسیار خوبی را پشت سر گذاشت اما این بار او به اندازه سه فصلی که توپ طلا را از آن خود کرد، جام کسب نکرده است.

زلاتان افزود: بستگی دارد تنها عملکرد او را در نظر بگیرید یا عملکرد تیمش را مورد بررسی قرار دهید. ژاوی هنوز در سطح بسیار بالا بازی می‌کند، اینیستا فصل رویایی را پشت سرگذاشت، آنها قهرمانی رقابت‌های یورو را کسب کردند این در حالی است که مسی تنها قهرمانی جام حذفی اسپانیا را با بارسا در فصل گذشته کسب کرد.

زلاتان در پایان گفت: مسی تا به حال سه بار توپ طلا را از آن خود کرده است، این بار نوبت بازیکن دیگری است که به این عنوان دست پیدا کند.

مراسم توپ طلا که در سال 2010 با عنوان بهترین بازیکن سال تلفیق شد، هفتم ژانویه 2013 برگزار خواهد شد.