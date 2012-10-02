نمایشگاه یک هفته با کانون در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طیب ملکی پورعصر سه شنبه به مناسبت روز جهانی کودک در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل کانون پرورشی، فکری کودکان و نوجوانان برگزارشد اظهارداشت: فعالیتهای کانون با برپایی نمایشگاه یک هفته با کانون در30 غرفه در معرض دید عموم قرار می گیرد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین بیان کرد: کودکان نماد خوبی ها و پاکی ها و محبت هستند که با توجه به آنها می توان الطاف الهی را شامل خود کرد.

ملکی پور، از کسب رتبه های برتر مسابقات بین المللی نقاشی در لهستان، کاناگاوا، فنلاند و چک توسط اعضای کانون پرورشی فکری، کودکان و نوجوانان استان قزوین خبر داد.

وی با اشاره به بودجه فرهنگی کانون پرورشی، فکری کودکان و نوجوانان تصریح کرد: بودجه فرهنگی کانون 50 میلیون تومان است که متاسفانه اعتبار اختصاص یافته پاسخگوی نیازها نیست.

ملکی پور بیان کرد: استان قزوین با 15مرکز ثابت، سه مرکز سیار و یک مرکز پستی دارای40 هزار نفر عضو دختر و پسر ثابت و سیار است.

وی از بهره برداری کتابخانه فرهنگی و هنری کانون با اعتباری بالغ بر700 میلیون تومان با مساحت دو هزار مترمربع در حال تکمیل شدن است و تا پایان سال افتتاح می شود.

مدیر کانون پرورشی، فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، همچنین از افتتاح دانشگاه علمی کاربردی کانون خبر داد و افزود: در این دانشگاه رشته های آموزشی ویژه کانون شامل انیمیشن، طراحی و مدیریت فرهنگی برای علاقه مندان برگزار می شود.

وی یادآورشد: به منظور دسترسی کودکان شهرها و مناطق مختلف استان به خدمات فرهنگی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان سه مرکز جدید در شهرهای ضیاء آباد، آبگرم و اسفرورین در حال ساخت است.

ملکی پور، چاپ سه کتاب تخصصی کانون با عنوان سوگواره عاشورایی، سخنرانی دکتر سنگری و کتاب در انتظار موعود را از جمله برنامه های امسال کانون برشمرد.

مدیر کانون پرورشی، فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، همچنین ساخت انیمیشن چشم عقاب، سفر دوستی به کشورهای اتریش و آلمان، برگزاری ششمین سوگواره عاشورایی، جشنواره بین المللی فیلم با حضور 26 کشور جهان و افتتاح دو رصد خانه را از مهمترین برنامه های سال جاری عنوان کرد.

وی، با اشاره به گستردگی ترفندهای جنگ نرم دشمنان در حوزه کودکان و نوجوانان از همه مسئولین خواست تا روزجهانی کودک را روز بازنگری به مسائل کودکان بدانند و برای احقاق حقوق آینده سازان مملکت اسلامی در حیطه های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی تلاش کنند.

ملکی پور، ضمن برشمردن مشکلاتی که در مسیر ارتباطی و حضور اجتماعی کودکان براثر عدم توجه کافی به اصول تربیت اسلامی ایجاد شده است تصریح کرد: دشمن، ارزش ها، هویت و هنجارهای اجتماعی کودکان مارا نشانه گرفته است و ما باید با تبیین دوباره و بازنگری در مفاهیم آموزشی و سرگرمی کودکانمان این توطئه هارا خنثی کنیم.

وی با بیان این که نگاه برخی از فعالان عرصه کودک، گاه منفعت طلبانه است، تولید در زمینه کودک و نوجوانان را نیازمند کارشناسی بیشتر و بهره مندی از تخصص و فرهنگ غنی ملی، اسلامی دانست.

مدیر کانون پرورشی، فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، همچنین از رونمایی عروسکهای جدید دارا و سارا، عمو نوروز و مبارک در سال جاری خبر داد.

وی در این مراسم عروسک تکم را که به عنوان عروسک ملی ایرانیان با الهام از یک عروسک بومی، محلی در کانون ساخته شده و به تولید انبوه رسیده است را معرفی کرد.



ملکی پور، امدادرسانی فرهنگی، جشنواره ضرب المثل ها، کارت پستالها، ماسک ها، بازیهای بومی، محلی، سرود، عکس و خوشنویسی، نمایش عروسکی جنگ سیب، طرح کتابخوانی متری، جلسات مستمر مهدویت، مسابقات ادبی بهشت و نشست های آفرینش های ادبی از جمله فعالیت های کانون برشمرد.

وی با اشاره به فعالیت های جشنواره رضوی در سال گذشته تصریح کرد: در هفته فرهنگ رضوی نشریه نگاری با 47 اثر، کتابخوانی رضوی 199، یک حدیث، یک تصویر رضوی 135، قصه گویی 135، کتاب سازی 95، نام ها و نشانه های رضوی 107، نمایش نامه خوانی رضوی 4، نامه ای به اما م رضا (ع) 367 و پژوهش رضوی 19 اثر در این جشنواره شرکت کردند.

نمایشگاه یک هفته با کانون از 15 الی 22 در محل کانون پرورشی، فکری کودکان و نوجوانان از ساعت هشت صبح تا چهار بعداظهر برای بازدید عموم آزاد است.