امدادرسانی به حادثه دیدگان انحراف به چپ تریلی در محور سوادکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انحراف به چپ یک دستگاه تریلی در محور سوادکوه، امدادگران پایگاه امداد جاده ای ارفعده بلا فاصله با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند.

در این عملیات امدادگران موفق شدند به یک نفر ازمصدومین این حادثه کمک های اولیه مورد نیاز را ارائه دهند.

تجلیل از خدمات هلال احمر در طرح گردشگری تابستانه



از خدمات جمعیت هلال احمر مازندران در طرح گردشگری تابستانه تقدیر شد



در مراسمی با حضور معاون عمرانی استاندار مازندران و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی استان از فعالان و خادمان طرحهای گردشگری تابستانی مازندران تجلیل شد.

در این مراسم که در مجموعه رفاهی اریکه آریایی آمل برگزار شد از غلامعلی فخاری اشرفی معاون امداد و نجات، لیلی احمدی سرپرست معاونت جوانان و علی جعفری مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر مازندران تجلیل شد.

جمعیت هلال احمر مازندران در طرح گردشگری تابستانه با برپایی 25 پست راهنمایی مسافرین در مناطق شهری و 15 پست ساحلی و برپایی 100پست ثابت و سیار امداد و نجات ساحلی موفق شد به بیش از یک میلیون و 800هزار گردشگر خدمات مورد نیاز را ارائه کند.

برگزاری کلاس توجیهی حفاظتی مدیران هلال احمر



به منظور ارتقا دانش مدیران و کارکنان جمعیت هلال احمر مازندران، کلاس آموزشی آشنایی با اصول حفاظت اطلاعات سازمانی در جمعیت هلال احمر استان برگزار شد.

در این کلاس آموزشی که به همت مدیریت آموزش و اداره حراست برگزار شد شرکت کنندگان با روشهای جنگ نرم، تخلیه اطلاعاتی و شگردهای جاسوسان در کسب اطلاعات و همچنین با ضرورت های حفاظت از اطلاعات سازمان متبوع خود آشنا شدند .



اعزام کاروان نیکوکاری به قائم شهر

به همت واحد داوطلبان جمعیت هلال احمر قائم شهر، کاروان نیکوکاری به روستای سید ابوصالح این شهرستان اعزام شد.

ویزیت رایگان ساکنان روستا و توزیع رایگان داروهای مورد نیاز، اهدا سبد مواد غذایی و بهداشتی و پوشاک مورد نیاز دانش آموزان نیازمند از جمله اقدامات انجام شده توسط کاروان مزبور بوده است.