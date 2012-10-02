جشنواره فیلم وارش می تواند بین المللی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌ الاسلام عباس علی ابراهیمی در بازدید از دبیرخانه جشنواره وارش در بابل اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه برگزاری هفتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه در مازندران به سر می‌بریم مشارکت جدی همه مسئولان در برگزاری مطلوب این جشنواره ضروری است.

وی با اشاره به اینکه هفتمین دوره جشنواره سراسری وارش باید متمایز از سال‌های گذشته در مازندران برگزار شود، افزود: جشنواره وارش که هر دو سال یک بار در مازندران برگزار می‌شود یکی از جشنواره‌ های ملی با رویکرد فرهنگ عامه است که امروزه برگزاری این جشنواره نقش بسیار مهمی در پرکردن خلاء‌های فرهنگی جامعه دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد مازندران بیان داشت: بنا به فرموده مقام معظم رهبری، جنگ امروز دشمنان جنگ رسانه‌ای است و در این راستا جشنواره وارش با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری با زبان هنر به هجمه‌های فرهنگی رسانه‌های غربی پاسخی محکم و دندان‌شکن می‌ دهد.

مستند پدر عکاسی مازندران ساخته شد

عکاس باشی، عنوان مستندی است که به کارگردانی و تهیه کنندگی مهدی رسول پور، به مدت 35 دقیقه در سیمای شبکه تبرستان پخش می شود. مستند عکاس باشی به زندگی هنرمند پیشکسوت عکاسی مازندران، استاد احمد طاهر پور می پردازد.

این مستند در کنار پرداختن به زندگی استاد سید احمد طاهرپور، که ازعکاسان بزرگ مازندران است، زیباییها، مناطق باستانی، کارو تلاش و برخی آداب و رسوم و فرهنگ مردم مازندران، به ویژه مردم سوادکوه و لفور را به تصویر می‌کشد.

در این مستند بازیگرانی چون استاد احمد طاهر پور، مصطفی کاظمی، شیوا شاکری و مریم عاملی به ایفای نقش می پردازند.

برگزاری جشنواره انار اشرف در بهشهر



به همت اداره تبلیغات اسلامی بهشهر، جشنواره انار اشرف در این شهرستان برگزار می شود. علی اصغر بابا کوهی رئیساداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر گفت: این جشنواره نیمه دوم مهرماه در مجتمع تفریحی توریستی سایت هوتو در جوار غارهای چند هزار ساله هوتو و کمربند برگزار می شود.

وی افزود: برگزاری این جشنواره با هدف شناساندن تولیدات کشاورزی و هنر زنان و بانوان و همشهریان به جامعه انجام می شود.

باباکوهی ادامه داد: این جشنواره از بخش های مختلفی نظیر مسابقه و سرگرمی،بازارچه فروش انار، صنایع دستی و در صورت امکان غرفه‌ای هم به پخت رب و آش انار و گرفتن آب انار تشکیل شده است.