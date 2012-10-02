تمام پادگانهای نظامی ملزم به خارج شدن از شهرها نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ امیر نظام اکبری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مورد پروژه مشترک در رینگ چهارم نقاطی از اراضی ارتش در رینگ چهارم قرار گرفته است که میتواند گره ترافیکی شهر را باز کند.
وی افزود: خیابان کمکی در مجاورت فروشگاه اتکای اصفهان یکی از پروژههایی است که با همکاری ارتش و شهرداری در آیندهای نزدیک محقق میشود.
ارشد نظامی ارتش در استانهای یزد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: البته این پروژه پس از مصوبه رهبری و نتایج آن اجرا میشود.
وی در مورد خروج پادگانها از شهرها گفت: الزاماً هر پادگانی به خارج شهر نمیرود و تبصرهای هم وجود دارد که برخی از پادگانها از شهر خارج نشوند چرا که برخی از آنها فقط مرکز آموزشی برای اجرایی کردن نیرو در سایر پادگانها هستند.
امیر اکبری با اشاره به تعامل ارتش با شهرداری در مورد پروژههای شهری از جمله پروژه همت اظهار داشت: این پروژه با همکاری ارتش آغاز به کار و رها سازی و در نهایت افتتاح شد.
وی افزود: رهاسازی اراضی ارتش روال خاصی دارد که بنا به دستور رهبر معظم انقلاب این اتفاق رخ میدهد.
ارشد نظامی ارتش در استانهای یزد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بعد از مصوبه رهبر معظم انقلاب قراردادی بین ارتش و شهرداری اصفهان بسته شد که طبق آن قرار داد متعهد به اجرا شدند.
وی با بیان اینکه در هنگام کار برخی از قسمتها و بندهای قرارداد دچار تغییرات شد، ادامه داد: ما ملزم بودیم که مجدداً برای ادامه کار استعلام از دفتر رهبری بگیریم.
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