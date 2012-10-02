به گزارش خبرگزاری مهر، صادق رئیسی‌کیا در این خصوص ضمن بیان مطلب فوق گفت: برنامه‌های بلندمدتی برای توسعه باشگاه داریم که فکر می‌کنم بدون نوسازی برند چنین کاری امکانپذیر نیست.

وی اضافه کرد: این اتفاق در همه جای دنیا رخ می‌دهد و بسیاری از مجموعه‌های فوتبالی و غیرفوتبالی، با نوسازی برند خود، اهداف و برنامه‌های جدیدی را تعریف می‌کنند تا ضمن یکپارچه کردن تمام فعالیت‌ها، تاثیرگذاری آنها در اذهان عمومی افزایش پیدا کند و سرعت تغییرات و پیشرفت نیز بالاتر برود.

مدیرعامل باشگاه راه‌آهن که با سایت این باشگاه گفتگو می‌کرد، افزود: در این رابطه آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات کارشناسان و صاحب نظران و همچنین بررسی طرح‌های شرکت‌های فعال در این زمینه هم هستیم تا بهترین تصمیم ممکن در این زمینه اتخاذ شود.

به گفته مدیرعامل باشگاه راه آهن، تصمیم اولیه برای جایگزینی نام این باشگاه استفاده از نام "سورینت" است که مالکان باشگاه فعالیت‌های اقتصادی خود را تحت نام این شرکت انجام می‌دهند و شرکت هواپیمایی فراز قشم هم یکی از زیرمجموعه‌های آن است. از نظر لغوی "سوری" به معنای گل سرخ بسیار خوش بو است و "نت" هم به معنای بزرگ است.

با این وجود هنوز تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده و باشگاه راه‌آهن بعد از بررسی تمامی نظرات و طرح‌های کارشناسان و صاحب نظران درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.

همچنین با توجه به اینکه توسعه برند و بهره‌مندی از پتانسیل‌های ورزشی و فرهنگی آن، یکی از اهداف مالکان جدید باشگاه راه‌آهن است و از طرفی نام باشگاه نقش و جایگاه مهمی در سازندگی و همچنین شکوفایی پشتوانه‌های تجاری و اقتصادی باشگاه دارد، چنین تصمیمی اتخاذ شده است.

ضمن اینکه نام فعلی باشگاه سنخیتی با برند، فعالیت‌ها و برنامه‌های مالکان این باشگاه ندارد، به همین دلیل در راستای اجرای برنامه نوسازی برند باشگاه، بزودی نام آن تغییر خواهد کرد.