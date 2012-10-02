ثبت سه وقف جدید در کشور به ارزش 700 میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، در پی ترویج فرهنگ وقت در کشور و بر اساس اعلام سازمان اوقاف و امورخیریه کشور ششدانگ از یک قطعه زمین به مساحت 534 متر مربع به ارزش 6 میلیارد ریال واقع در شهریار روستای کهنز سه راه فردوسیه وقف شد. این ملک که متعلق به آقای علی عباسی اقلیدی است جهت ساخت مسجد حضرت علی اکبر (ع) و خانه عالم و سرایدار و مجتمع فرهنگی و مذهبی و مغازه‌های تجاری که همگی متعلق به مسجد است وقف شده است.

همچنین چند خواهر یک باب منزل مسکونی خود واقع در شهرستان اهر را به متراژ230 متر مربع وقف کردند. نیت خواهران قنبریان تامین هزینه‌های نوعروسان و نودامادان و تامین هزینه‌های تحصیلی و معیشتی ایتام است.

به گزارش مهر، خانم زهرا اسماعیلی، یک باب مغازه در شهر جدید هشتگرد به ارزش دویست و پنجاه میلیون ریال و با نیت رسیدگی به ایتام وقف کرد.

همچنین خانم ربابه ‌زاده نور یک باغ به ارزش یکصد و سی میلیون ریال در شهر هشتگرد با نیت عزاداری سید الشهدا (ع) وقف کرد که مراحل ثبت سه وقف دیگر نیز در حال انجام است که بعد از ثبت رسمی اطلاع‌رسانی می شود.