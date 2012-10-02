به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان علی پور اظهار داشت: تنها در روز جشن عاطفه‌ها آملی‌ ها 210 میلیون ریال در قالب کمک‌ های نقدی و غیرنقدی به نیازمندان یاری رساندند.

وی با اعلام اینکه کمک‌ های مردمی در قالب پاکت هدیه و یاری‌رسانی مردمی در حال شمارش است، گفت: حدود 70 هزار پاکت هدیه عاطفه‌ها در بین بسیجیان، اقشار، ادارات و مدارس توزیع شده که در حال جمع‌آوری و شمارش آنها هستیم.

علی پور با تاکید اینکه 45 پایگاه سیار و ثابت کمیته امداد امام خمینی(ره) در این شهرستان هفته نخست مهر ماه را به جمع‌ آوری کمک‌ های مردمی پرداختند، گفت: جشن عاطفه‌ های امسال با شعار هر مدرسه یک پایگاه آغاز شده که اداره آموش و پرورش همانند گذشته همپای کمک به دانش‌آموزان نیازمند است.

اجرای 21 پروژه داوطلبی در هلال احمر مازندران

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر مازندران گفت: در سه ماهه دوم سالجاری 21 پروژه داوطلبی و 56 فوق برنامه به ارزش یک میلیارد و 680 میلیون ریال از سوی معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان به اجرا در آمد که میزان مشارکت داوطلبان بیش از 364 میلیون ریال بوده است.

سیف اله صادقیان افزود: در طرح همای رحمت نیزتوزیع بیش از شش هزار و 332 سبد کالا به ارزش سه میلیارد و 197میلیون ریال و تهیه و تدارک 44 سفره افطاری با مشارکت 320 خیر بهره مند شده از دیگر اقدامات این معاونت درتابستان 91 بوده است.

به گفته وی، اهدا 175 هزار سی سی خون، برگزاری 120 جلسه با سرگروه های چهارگانه خانه های داوطلب، راه اندازی 13خانه داوطلب، جمع آوری وجوهات مردمی در قالب طرح قلک و صندوق اعانات به میزان دو میلیون و 832 هزار ریال، کمک بلاعوض به 13نفر از مددجویان به میزان 25 میلیون و 820هزار ریال و عضو گیری 300 نفر د ر گروههای چهارگانه و جمع آوری بیش از سه میلیارد ریال از کمک های نقدی و غیر نقدی مردم استان برای هموطنان زلزله زده آذربایجان از مهم ترین اقدامات معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر مازندران بوده است.

ارتقا کلانتری دابودشت ضروری است

فرماندار آمل، ارتقا کلانتری دابودشت در حوزه استحفاظی این شهرستان به ستاد فرماندهی را با توجه به جمعیت بالا و گستردگی نیاز بخش دابودشت نیاز جدی و ضروری دانست.



یدالله اکبرزاده گفت: بخش دابودشت شهرستان آمل با با حدود 130روستا و 98هزارنفرجمعیت وگستردگی روستاها نیاز جدی به ستاد فرماندهی مستقل دارد.



وی افزود: متاسفانه در این خصوص درگذشته کم کاری شده و با وجود آنکه بخش دابودشت به لحاظ جمعیت و مساحت بزرگترین بخش مازندران است، اما عدالت در این حوزه رعایت نشده است.

300 هزار مازنی با پلیس تماس گرفتند

فرمانده انتظامی مازندران گفت: شهروندان مازندرانی در شش ماهه نخست امسال بیش از 300هزار مورد با تماس به مرکزفوریتهای پلیس 110درشهرستانهای این استان درخواست کمک پلیس را داشتند.



سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی افزود: در این مدت بیش از 17هزار تماس مردمی توسط شهروندان مازندرانی با سامانه ارتباطی 197 پلیس نیز ثبت شده است.



وی اضافه کرد: مردم در این تماس های که بخشی از آنها منجر به عملیاتهای پلیسی شده، بخش دیگر درخواست مشاوره و پیشنهاد وانتقادهای سازنده با پلیس داشتند که بسیاری از مواردهای دریافتی عملیاتی وکارگشا بوده است.

خلع ید شش هزار متر مربع اراضی ملی آمل

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیز داری آمل از بازپس گیری شش هزارمترمربع از اراضی ملی که توسط عده ای ازمتجاوزان متصرف شده بود، خبر داد.



وحید خلیلی گفت: این اراضی در روستای آهنگرکلا بخش دابودشت آمل واقع شده بود و توسط این اداره و برخورد با متجاوزان اقدام شد.



وی افزود: ماموران حفاظتی ویگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان آمل باستناد اختیارات قانونی موضوع تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع کشور نسبت به خلع ید اراضی تصرف شده اقدام کردند.