خانه مینا در کندلوس به فروش رفت

به گزارش خبرنگار مهر، اقدام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و مازندران نسبت به فروش این مکان فرهنگی ارزشمند حساسیت ویژه ای به خرج داده تا آب رفته را به جوی باز گردانند.



میراث فرهنگی می داند که هنوز هم دیر نشده و می توان به احترام عشق پاک مینا و پلنگ این مکان را به محلی برای بازدید عموم علاقمندان به داستان عشق واقعی مینا و پلنگ تبدیل کرد.

همانطور که تا پیش از این یکی از نقاط اصلی مدنظر گردشگران در بدو ورود به روستای گردشگری کندلوس که برای دیدن آن بیتابی می کردند بازدید از کلبه عشق مینا و پلنگ بود.



کلبه مینا و پلنگ را باید از آثار با ارزش میراث فرهنگی و گردشگری و منحصر بفرد کشور و مازندران دانست.



تاکنون آثار ارزشمندی درخصوص این مستند بی نظیر نمایشنامه رادیویی‏، کتاب وانیمیشن تولید شده است .



روایت مستند مینا و پلنگ حکایت دختری‌ بوده به نام مینا که دلداده پلنگ می‌شود و پلنگ در تب عشق با پایانی از گلوله و گریز می سوزد.