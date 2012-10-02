خوش بینی مردم به نظام ثمره امنیت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دخیل عباس زارع زاده ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر از کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بافق اظهار داشت: حضور فعال نیروی انتظامی در همه عرصه های اجتماعی نشان از پویا بودن آن دارد و این حضور برای مردم از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با مقایسه نحوه برخورد نیروهای انتظامی با نیروهای نظامی قبل از انقلاب افزود: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و تعامل خوبی که این نیرو با مردم دارد، امروز در جامعه نیروی انتظامی از جایگاه بالایی بین مردم برخوردار است.

نماینده مردم بافق با تاکید بر ضرورت توجه به تعامل اخلاقی نیروی انتظامی با مردم عنوان کرد: نحوه برخورد با مردم و احترام به حقوق آنان باعث اعتماد بیشتر آنان به نظام و انقلاب می شود.

زارع زاده همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب به ویژه شهدای نیروی انتظامی بافق تصریح کرد: پیروی از آرمانهای شهدای والا مقام همواره باید سرلوحه همه باشد زیرا آنان در راه خدا مجاهدت کرده و شرایط امنیت و آرامش امروزی را برای ما به ارمغان آورده اند.

نماینده مردم بافق در مجلس گفت: خوش بین بودن مردم به نظام ثمره ایجاد نظم و امنیت و آرامش برای آنان است که این نعمت مدیون خدمات شایسته کارکنان ناجاست.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بافق نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در شش ماهه اول سال 91 بر ضرورت همکاری مردم با پلیس تاکید کرد.

سرهنگ علی صالحی گفت: مردم دوستدار پلیس هستد و این موضوع در رفتار و حرکات و تعامل آنان آشکار است.

وی نیروی انتظامی را مظهر برقراری نظم و عدل در کشور عنوان کرد و گفت: این سبز پوشان نه تنها در حال حاضر بلکه در دوران دفاع مقدس نیز در سنگرهای دفاع و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی خود را نشان دادند و همه توان خود را به کار گرفتند تا آرامش و آسایش و امنیت در کشور ماندگار ماند.