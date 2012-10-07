حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کاراکال یکی از اعضای خانواده گربه‌سانان در ایران است که حضورش در سراسر قاره آفریقا و بخشی از خاورمیانه ثبت شده است و جمعیت آسیایی نسبت به جمعیت آفریقایی تراکم کمتری دارد.

به گفته وی، این جانور در بسیاری از مناطق بیابانی ایران پراکنش دارد و درمیان گربه سانان کوچک جثه کشور بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است.

حسن بیگی اظهار داشت: جمعیت کاراکال در سرتاسر دنیا به هشت زیرگونه تقسیم بندی و زیر گونه C. caracal schmitzi برای منطقه آسیا در نظر گرفته شده است.

عضو انجمن یوزپلنگ ایرانی تصریح کرد: همچنین جمعیت کوچکی از آنها را در ترکمنستان و احتمالا بخشی از شمال شرق ایران با نام C. caracal michaelis نامگذاری کرده‌اند.

وی افزود: ازنظر اتحادیه جهانی حفاظت IUCN گونه کاراکال جزو گونه‌های با حداقل نگرانی طبقه بندی شده است، اما زیرگونه C. caracal schmitzi و نیز زیرگونه C. caracal michaelis ،که به نظر می‌رسد در بیشتر مناطق پراکنش خود مورد تهدید است، جزو زیرگونه‌های درمعرض خطر انقراض محسوب می‌شوند.

حسن بیگی یادآور شد: کمبود اطلاعات موجود درمورد گونه کاراکال این پرسش را مطرح می‌سازد که زیرگونه کاراکال در ایران چیست و ازلحاظ ژنتیکی و تبارشناختی، درچه وضعیتی به سر می برد؟

به گفته وی، انجمن یوزپلنگ ایرانی پس از انجام مطالعات ژنتیکی در زمینه پلنگ ایرانی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاه تهران، در راستای فعالیت‌های پژوهشی خود"بررسی تبارشناسی و تنوع ژنتیکی کاراکال" را از سال 1390 به صورت رسمی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاه لیسبون پرتغال آغاز کرده است.

عضو انجمن یوزپلنگ ایرانی اظهار داشت: درحال حاضر نمونه‌برداری‌ها از حدود 30 کاراکال مختلف از سرتاسر ایران که به دلایل مختلف ازبین رفته و در موزه ها نگهداری می شوند، به پایان رسیده و آنالیزهای آزمایشگاهی آغاز شده است.

وی افزود: بی گمان هرخبری مبنی بر مشاهده و ثبت حضور این گونه در ایران بسیار باارزش است. وجود هرنمونه‌ای هرچند قدیمی، کمک شایانی به پیشبرد این پژوهش خواهد کرد؛ خصوصا نمونه‌هایی از شرق و شمال شرق ایران که به استان گلستان و خراسان شمالی مربوط می‌شوند.

حسن بیگی تصریح کرد: تقاضا داریم درصورت اطلاع از وجود نمونه ای از کاراکال، اطلاعات دراختیار انجمن یوز پلنگ ایرانی قرار داده شود تا بتوان گستره وسیع تری از وضعیت کاراکال را در ایران در این پژوهش مورد بررسی قرار داد.

