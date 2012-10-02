آمادگی نیروی انتظامی برای همکاری با حوزه علمیه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیر حوزه‌های علمیه کشور که به مناسبت هفته نیروی انتظامی در مرکز مدیریت حوزه علمیه قم برگزار شد، با اشاره به وضعیت مطلوب کشور از نظر امنیتی افزود: البته این نقطه ایده آل نیست و نقطه ایده آل در صورتی وجود دارد که همه پلیس خود باشند و کسی مرتکب اشتباهی نشود.



وی ادامه داد: پس از گذشت سی و چند سال از عمر انقلاب اسلامی سال گذشته را می‌توان امن ترین سال اعلام کرد.



فرمانده انتظامی کشور اضافه کرد: حوادث تروریستی در سال جاری با همکاری سپاه و وزارت اطلاعات کاملا کنترل شده است و اشراف اطلاعاتی در حد وسیعی وجود دارد.



احمدی مقدم اذعان کرد: این نیرو همچنین در نوسازی تجهیزات، نرم افزارها و کنترل جرایم به خصوص جرایم خشن پیشرفت خوبی داشته است و این موضوع جای تشکر ویژه از قوه قضائیه دارد.



وی با اشاره به آمار گروگان گیری در شرق کشور عنوان داشت: این آمار سالانه بیش از هزار مورد بود که به 50 تا 60 فقره کاهش و کشف نیز صد در صد بوده است.



فرمانده انتظامی کشور با بیان اینکه سرقت های خرد دغدغه اصلی مردم است ابراز کرد: جرایمی مثل سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف کاهش خوب و مستمری داشته است.



وی ادامه داد: مرزها مستحکم و دو نقطه پرخطر در کشور که در شمال غرب و جنوب شرق کشور قرار دارند تا پایان امسال تحت کنترل در خواهند آمد.



سردار احمدی مقدم با اشاره به افزایش چهار برابری وسایل نقلیه از سال 80 تاکنون تصریح کرد: تصادفات کاهش مستمر و تلفات 6 ماهه امسال کاهش یافته است.



وی از دروازه بانی و پلیس سایبری خبر داد و گفت: در حوزه امنیت اخلاقی همراه با گسترش و سنگین شدن تهاجمات توان مقابله نرم افزاری ما بیشتر و جرایم فرهنگی طی سال های اخیر کاهش داشته است.



فرمانده انتظامی کشور بر لزوم آموزش نیروهای پلیس و تقویت معنوی آنها اظهار داشت: سطح بالایی از مسئولان و فرماندهان این نیرو را برای آموزش به قم خواهیم آورد و برای امسال 40 هزار نفر تحت پوشش قرار می‌گیرند.



وی در پایان سخنانش از حوزه علمیه به عنوان نقطه امید مسلمانان جهان یاد کرد و گفت: نیروی انتظامی آمادگی دارد تا به سهم خود با حوزه علمیه همکاری کند.