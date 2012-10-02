به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، سیدعلی ریاض درباره آخرین وضعیت ارائه خدمات پزشکی به زائران ایرانی در مکه و مدینه منوره، گفت: تاکنون 220 نفر از مجموع 450 پزشک کاروانی که امسال به عربستان اعزام می شوند، وارد مکه و مدینه شده اند که همگی مرد هستند.



رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با بیان اینکه این 450 پزشک همه زائران را از زمان ثبت نام در ایران و سپس در همه اعمال و مناسک در عربستان از نظر خدمات بهداشتی و درمانی همراهی می کنند، تصریح کرد: افزون بر دو بیمارستان ایرانی در مکه و مدینه که مجهز به متخصصان همه رشته‌های پزشکی از جمله خانمهای متخصص زنان است، پزشکان عمومی خانم هم در 8 هتل برای خدمات مشاوره، پانسمان و تزریقات به بانوان زائر به منظور آسایش بیشتر آنان مستقر شده اند.



این مقام مسئول با اعلام اینکه در حج امسال افزون بر 450 پزشک کاروان که هر یک 110 تا 150 زائر را از نظر سلامت رصد می کنند، اظهار داشت: حدود 300 پزشک، دندانپزشک، پرستار و متخصص علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی هم در 2 بیمارستان مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در مکه و مدینه به زائران هم وطن خدمت رسانی خواهند کرد.



به گفته وی افزون بر این گروه از تیم‌های پزشکی، جمعی هم از کارشناسان بهداشت برای نظارت بر غذای زائران از زمان تهیه و تولید تا توزیع و همچنین سلامت آب آشامیدنی در هتل‌ها در عربستان مستقر شده اند.



رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر همچنین به برقراری دو پلی کلینیک تخصصی اورژانس ایرانی در عرفات و منا اشاره کرد و افزود: در هر یک از میقات‌های شجره و جوفه و همچنین در مشعرالحرام نیز پایگاه شناوری به صورت آمبولانس امدادی که مجهز به پزشک و پرستار است استقرار یافته اند.



ریاض با اشاره به اینکه ترکیه و مالزی هم خدماتی در سطح درمانگاهی به زائران خود عرضه می کنند، تاکید کرد: این اذعان وزارت بهداشت عربستان است که خدمات بهداشتی و درمانی جمهوری اسلامی ایران در حج بی نظیر است و در هر موسم حج مسئولان کشورهای دیگر از امکانات پزشکی ایران برای کسب تجربه دیدار می کنند.



وی در سخنان خود همچنین ضمن اعلام اینکه پزشکان اعزامی ایران به حج از بهترین متخصصان انتخاب می شوند به برگزاری دو کنگره پزشکی حج در ایران در سال گذشته و امسال اشاره کرد و یادآور شد: خدمات مطلوب پزشکی ایران به زائران خود موجب شده است که دبیرخانه دائمی پزشکی حج از بین 17 کشور اسلامی در ایران برپا شود.



آنفلوانزای نوع A ریشه کن شد

به گزارش مهر، سیدعلی ریاض در خصوص راهکارهای مقابله با ویروس‌ها به زائران توصیه کرد: از نوشیدن آب سرد یا قرار گرفتن در مقابل کولر بلافاصله پس از ورود به هتل خودداری کنند و به شستشوی مرتب دستهای خود اهمیت بدهند.



به گفته این مقام مسئول با یادآوری اینکه نوشیدن آب و مایعات و همچنین زدن ماسک در صورت بروز سرماخوردگی می تواند جلوی شیوع بیشتر این بیماریها را که معمولا در ایام حج تمتع و حضور جمعیت زیادی از زائران از کشورهای مختلف در کنار هم شایع می شود، بگیرد.



رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به همه گیری بیماری آنفلوانزای نوع A در حج سالهای گذشته و مراقبتهای ویژه آن از طرف پزشکی ایران تصریح کرد: امسال هیچ گونه گزارشی از اپیدمی بیماری خاصی در عربستان صادر نشده است و نگرانی خاصی برای حجاج وجود ندارد.



وی به زائران مکه و مدینه پیشنهاد کرد: از خسته کردن خود و عجله کردن در انجام دادن اعمال خودداری کنند زیرا خستگی و اضطراب، آنان را مستعد ابتلا به عفونت می کند.



این مقام مسئول، تبیین کرد: امسال 10 پزشک ایرانی مسلط به عربی و انگلیسی نیز زائران را همراهی می کنند تا در صورت نیاز به جراحی یا اقدامات درمانی خاص ، آنها را به بیمارستانهای عربستان اعزام کنند و این پزشکان تا زمان پایان درمان، بیماری زائر را پیگیری خواهند کرد.



هشدار ویروسی سعودی‌ها به زائران بیت الله الحرام

وزیر بهداشت عربستان با انتشار بیانیه‌ای در رسانه‌های سعودی اعلام کرد: شیوع ویروس جدیدی از خانواده "کورونا ویروس‌ها" که سبب مرگ یک عربستانی شد محدود مانده است و برای سلامتی زائران خانه خدا در مکه خطری ندارد.



عبدالله الربیعه با تاکید بر اینکه انتشار این " کورونا ویروس" که اخیرا دو مورد آلودگی به آن گزارش شده، محدود مانده است، تصریح کرد: دهها هزار زائری که تاکنون برای مراسم امسال حج وارد عربستان شده‌اند، در سلامت کامل هستند.



گفتنی است، 2 بیماری که به این ویروس آلوده شده‌اند از یک منطقه جغرافیایی و قطری و عربستانی هستند. اما بیمار قطری پیش از ابتلا، به عربستان سفر کرده بود. آنها در فاصله ژوئن و سپتامبر بر اثر این ویروس جدید بیمار شدند اما بیمار اولی که عربستانی بود درگذشت. بیمار دوم در بیمارستانی در لندن بستری است و حال خوبی ندارد.



به گزارش خبرگزاری فرانسه از ریاض، سازمان بهداشت جهانی اواخر سپتامبر اعلام کرد این ویروس جدید شیوع بسیار کمی دارد.



در همین حال وزیر بهداشت عربستان خاطر نشان کرد: این ویروس هنوز واکسن و دارویی ندارد اما وزارت بهداشت به محض ورود زائران خارجی تدابیر پیشگیرانه‌ای را به اجرا در‌آورده‌اند و تمهیدات علمی و عملی را برای مقابله با شیوع هر گونه بیماری اندیشیده‌اند.