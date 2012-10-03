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۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۸:۲۱

بهروز:

تصفیه خانه آب بافت دهه فجر بهره برداری می شود

تصفیه خانه آب بافت دهه فجر بهره برداری می شود

بافت - خبرگزاری مهر: فرماندار بافت با اشاره به مشکل تامین آب شرب این شهر گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته احداث تصفیه خانه سد بافت دهه فجر به اتمام می رسد و مشکل تامین آب برطرف می شود.

محمد علی بهروز در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان بافت متاثر از خشکسالی 15 ساله در استان کرمان است و بسیاری از منابع آبی به همین دلیل با کاهش آبدهی مواجه شده اند.

وی افزود: به همین دلیل احداث سد بافت و در کنار آن احداث تصفیه خانه آب این شهر در دستور کار قرار گرفته است که هم اکنون نیز از پیشرفت فیزیکی قابل قبولی برخوردار است و پیش بینی می شود در ایام دهه فجر به بهره برداری برسد.

فرماندار بافت ابراز امیدواری کرد که با بهره برداری از تصفیه خانه مشکل تامین آب شرب این شهرستان برطرف شود.

فرماندار بافت گفت: با انجام این پروژه آب مورد نیاز 40 هزار نفر از اهالی بافت و بزنجان تامین شود.

طرح تامین آب بافت و بزنجان با احداث سد بافت و تصفیه خانه این شهرستان با 21 هزار و 600 مترمکعب آب در حال انجام است.

کد مطلب 1710816

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