اعتبارات حوزه کشاورزی اردبیل 2.5 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید رحیم سجادی عصر سه شنبه در جلسه کارگروه کشاورزی استان اردبیل با اشاره به میزان اعتبارات این حوزه در سال جاری تصریح کرد: امسال 680 میلیارد ریال اعتبار آب و خاک برای جهاد کشاورزی اردبیل در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته با افزایش روبرو است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی همچنین از افزایش تسهیلات پرداختی به کشاورزان در سال 91 خبر داد.

وی افزود: در سال گذشته مقدار تسهیلات بانکی کشاورزان برای هر هکتار 35 میلیون ریال بود که این تسهیلات امسال به 50 میلیون ریال در هر هکتار افزایش یافت.

سجادی با اشاره به اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: ایجاد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و امور زیر بنایی و آبیاری مدرن از اولویتهای این وزارتخانه بوده که انتظار می رود با همکاری کشاورزان کشور این اولویتها به مرحله عملی برسند.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی ادامه داد: با توسعه این صنایع علاوه بر ایجاد اشتغال و کمک به کاهش بیکاری می توان راندمان محصولات کشاورزی را نیز ارتقاء داد.

