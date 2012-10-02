نخستین هتل هوشمند ایران افتتاح شد/ دو میلیون تومان قیمت گرانترین اتاق هتل

به گزارش خبرنگار مهر، هتل مجلل درویشی دارای 5 ستاره و در رده هتل های ممتاز کشور است. این هتل دارای 30 هزار متر زیربنا، 233 اتاق و 3 هزار متر عرصه است.

علی درویشی سرمایه گذار هتل درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه از چه زمانی این هتل به مرحله سوددهی می رسد، گفت: من به سود این هتل فکر نکرده ام تنها هدفم این بوده است که برای زائران حرم امام رضا(ع) هتلی مجلل و در خور شأن آنها بسازم.

به گفته درویشی این هتل 11.5 میلیارد تومان تسهیلات بانکی گرفته است.

علی درویشی سرمایه گذار این هتل از سه سال پیش نقشه هتل مجلل را کشیده بود و هم اکنون نیز برخی از قسمت های این هتل هنوز نیمه تمام است. این هتل دارای چندین اتاق دوبلکس به نام ملل است. همچنین اتاق های پنت هاوس این هتل با قیمت شبی دو میلیون تومان فروخته می شود. ویژگی مهم این اتاق ها داشتن سونای خشک در داخل اتاق و استفاده از تمام امکانات و خدمات هتل است، اما ارزانترین اتاق این هتل نیز به قیمت هر شب 185 هزار تومان برای اتاق های یک نفره در نظر گرفته شده است. هتل مجلل درویشی دارای 5 رستوران با سبک و سیاق معماری متفاوت است همچنین معماری داخلی این بنا از المان های معماری بناهای کشورهای عربی و آسیای شرقی الهام گرفته شده است. هتل درویشی نخستین هتل آنتریوم شرق کشور است به این معنا که در داخل فضای ساختمان فضای باز زیادی وجود دارد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در مراسم افتتاح این هتل از سرمایه گذار هتل درویشی خواست تا در فازهای بعدی نمونه ای از این هتل را در شهرهای قم و شیراز نیز بسازد.