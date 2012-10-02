به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا سه شنبه شب با برگزاری هشت دیدار در گروه‌های چهارگانه دوم آغاز شد که طی آن تیم‌های بارسلونا و والنسیای اسپانیا، منچستریونایتد و چلسی انگلستان، باته بوریسف بلاروس، سلتیک اسکاتلند و براگای پرتغال مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و جدال تیم‌های یوونتوس ایتالیا و شاختار دونتسک اوکراین نیز به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

در شبی که تیم بارسلونا در خانه بنفیکا با گل‌های آلکسیس سانچز (6) و سسک فابرگاس (56) به برتری 2 بر صفر رسید، تیم چلسی مقابل نوردسیلند دانمارک جشنواره‌ای از گل به راه انداخت و پیروزی 4 بر صفر را در خانه این تیم بدست آورد. برای چلسی در این دیدار خارج از خانه خوان ماتا (33 و 82)، داوید لوییز (79) و رامیرز سانتوس (89) موفق به گلزنی شدند.

این نتایج در حالی رقم خورد که تیم بایرن مونیخ در خانه باته بوریسف بلاروس تن به شکست 3 بر یک داد. گل‌های باته بوریسف در این بازی توسط الکساندر پاولوف (23)، ویتالی رودیونوف (78) و رینان بریسان (4+90) به ثمر رسید و تنها گل تیم بایرن را نیز فرانک ریبری در دقیقه 90 وارد دروازه تیم میزبان کرد.

- نتایج دیدارهای روز نخست از هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا به شرح زیر است:

گروه E:

* نوردسیلند دانمارک صفر - چلسی انگلستان 4

گل‌ها: خوان ماتا (33 و 82)، داوید لوییز (79) و رامیرز سانتوس (89)

* یوونتوس ایتالیا یک - شاختار دونتسک اوکراین یک

گل‌ها: لئوناردو بونوچی (25) برای یوونتوس و آلکس تکسیرا (23) برای شاختار دونتسک

جدول رده بندی:

1- چلسی انگلستان 4 امتیاز - تفاضل گل 4+، 2- شاختار دونتسک اوکراین 4 امتیاز - تفاضل گل 2+، 3- یوونتوس ایتالیا 2 امتیاز، 4- نوردسیلند دانمارک بدون امتیاز

گروه F:

* باته بوریسف بلاروس 3 - بایرن مونیخ آلمان یک

گل‌ها: الکساندر پاولوف (23)، ویتالی رودیونوف (78) و رینان بریسان (4+90) برای باته بوریسف و فرانک ریبری (90) برای بایرن مونیخ

* والنسیای اسپانیا 2 - لیل فرانسه صفر

جدول رده بندی:

1- باته بوریسف بلاروس 6 امتیاز، 2- والنسیای اسپانیا 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- بایرن مونیخ آلمان 3 امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- لیل فرانسه بدون امتیاز

گروه G:

* اسپارتاک مسکو روسیه 2 - سلتیک اسکاتلند 3

* بنفیکای پرتغال صفر - بارسلونای اسپانیا 2

گل‌ها: آلکسیس سانچز (6) و سسک فابرگاس (56)

جدول رده بندی:

1- بارسلونای اسپانیا 6 امتیاز، 2- سلتیک اسکاتلند 4 امتیاز، 3- بنفیکای پرتغال یک امتیاز، 4- اسپارتاک مسکو بدون امتیاز

گروه H:

* کلوج رومانی یک - منچستریونایتد انگلستان 2

گل‌ها: پانتلیس کاپتانوس (14) برای کلوج و رابین فان پرسی (29 و 49) برای منچستریونایتد

* گالاتاسرای ترکیه صفر - براگای پرتغال 2

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد انگلستان 6 امتیاز، 2- کلوج رومانی 3 امتیاز، 3- براگای پرتغال 3 امتیاز، 4- گالاتاسرای ترکیه بدون امتیاز

- هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

چهارشنبه - 12/7/91

گروه A:

* دینامو کی‌یف اوکراین - دینامو زاگرب کرواسی

* پورتوی پرتغال - پاریسن ژرمن فرانسه

گروه B:

* آرسنال انگلستان - المپیاکوس یونان

* شالکه آلمان - مون پولیه فرانسه

گروه C:

* زنیت روسیه - میلان ایتالیا

* اندرلشت بلژیک - مالاگای اسپانیا

گروه D:

* آژاکس هلند - رئال مادرید اسپانیا

* منچسترسیتی انگلستان - دورتموند آلمان