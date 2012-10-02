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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۵

ایرانمنش:

ورزشکاران کرمانی به تیم ملی والیبال نشسته بانوان دعوت شدند

ورزشکاران کرمانی به تیم ملی والیبال نشسته بانوان دعوت شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: مربی تیم والیبال نشسته بانوان کرمان از دعوت دو بازیکن کرمانی به تیم ملی جوانان بانوان والیبال نشسته خبر داد.

زهرا ایرانمنش در گفتگو با مهر اظهارداشت: تیم والیبال نشسته بانوان استان کرمان یکی از مدعیان اصلی کشور بوده و از بازیکنان بسیار خوبی تشکیل شده است.

وی افزود: کرمان مملو از استعدادهای ورزشی است و در این رشته نیز از پتانسیلهای مطلوبی برخوردار است که دعوت از دو بازیکن کرمانی به تیم ملی نشان دهنده این مسئله است.

ایرانمنش با اشاره به برگزاری اردوی استعداد یابی برای تیم ملی در مشهد گفت: در این اردو بازیکنان برتر در چندین رشته مختلف به رقابت پرداختند و پس از تست بر روی بازیکنان از سوی مربیان تیمهای شرکت کننده بازیکنان مورد نظر انتخاب و معرفی شدند.

ایرانمنش افزود: در همین راستا بتول جعفریان و مریم اسحاقی نیز انتخاب شده اند و باید برای شرکت در اردوی تیم ملی در مالزی آماده شوند.

وی گفت: این افراد از بین 35 ورزشکار انتخاب شده اند.

کد مطلب 1710831

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