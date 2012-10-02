ورزش همگانی باید در تهران توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی در مراسم اختتامیه که عصر سه شنبه در سالن ورزشی قمر بنی هاشم شهرری برگزار شد، افزود: یاد روزهای جنگ همیشه سرمشق و الگویی برای ماست و باید با حفظ این ارزشها، آ ن را به نسل بعدی خود منتقل کنیم و به آنها درس دهیم که این بزرگترین دانشگاه است.

وی تأکید کرد: ما باید انتقال فرهنگ داده و برای همه اتفاقات تلاش کرده و به هم بگوییم که چه اتفاقاتی رخ داده است.

معاون ورزش آقایان سازمان ورزش شهرداری تهران با اشاره به رویکرد مدیریت شهرداری تأکید کرد: رویکرد ما در این است که ورزش همگانی را به وضعیت خوبی برسانیم و توصیه های ورزشی را به یکدیگر آموزش دهیم.

29 زیرساخت ورزشی در شهر تهران وجود دارد

وی اظهار داشت: 29 زیرساخت ورزشی در شهر تهران وجود دارد و زیرساخت های ورزشی در شهرستان ری نیز در وضعیت خوبی قرار دارد؛ باید با تلاش خود ورزش همگانی را در تمام اقشار اجتماعی توسعه داد تا سطح ورزش همگانی در شهر تهران بالا برود.

رضایی گفت: از فعالیت هایی که برای توسعه ورزش همگانی صورت پذیرفته می توان به راه اندازی جشنواره ورزشی تابستان در شهر تهران اشاره کرد.

300 مجموعه ورزشی زیرمجموعه شهرداری تهران

وی با اشاره به تعداد اماکن ورزشی تصریح کرد: 300 مجموعه ورزشی داریم که برای اعضای درجه یک خانواده های شهدا و جانبازان به صورت رایگان بوده و درجه های بعدی با درصد کمی شهریه ارائه می شود که اینها را می توان به عنوان تسهیلاتی برای خانواده های جانبازان برشمرد.

معاون ورزش آقایان سازمان ورزش شهرداری تهران تأکید کرد: شهریه سالن های ورزشی تحت نظر شهرداری پس از پرداخت یارانه ها هیچ تغییری نداشته و تلاش داریم که با مشارکت یکدیگر ورزش همگانی را توسعه دهیم.

معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 20 تهران نیز در این مراسم گفت: اگر ما در همه مراسم ها و در هر شرایطی از مسائل دفاع مقدس سخن بگوییم، باز هم نمی توانیم تمام حقایق آن دوران را بیان کنیم.

حبیب الله غفوری خطاب به جانبازان بیان کرد: شما جانبازان شاهد دفاع مقدس هستید و در ایام هشت سال دفاع مقدس از ولایت حمایت و دفاع کردید که از مواردی است که برای مردم مهم است.

در دوران دفاع مقدس برای حفظ ولایت فقیه جنگیدیم

وی ادامه داد: جنگ ایران را به این دلیل دفاع مقدس می نامند زیرا در این سالها برای حفظ ولایت فقیه جنگیدیم.

غفوری تاکید کرد: مردان ما در زمان هشت سال دفاع مقدس در برابر بیش از 40 کشور ایستادگی کرده و موفق به حفظ کشور شدند.

وی با اشاره به موفقیت کنونی ایران گفت: اگر امروز مقام های زیادی کسب کرده ایم، همه را مدیون جانبازان و شهدا بوده و باید از تمامی جانبازان تقدیر کنیم.

معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 20 با اشاره به وضعیت جانبازان بیان داشت: جانبازان با توجه به وضعیتی که دارند، در همه امور ورزشی شرکت دارند.

وی در پایان تصریح کرد: این مراسم ها همیشه ما را به یاد ارزشهای دفاع مقدس خواهد انداخت و این یادها پشتیبان ما خواهد بود.