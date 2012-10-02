به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، دبیرخانه کمیته حج عربستان در مدینه منوره امروز 11 مهر ماه با انتشار گزارشی، اعلام کرد: تا روز دوشنبه دهم مهر، 30 هزار و 930 نفر از طریق فرودگاه بین المللی امیر محمد بن عبدالعزیز و ایستگاه‌های استقبال وارد مدینه شدند و 25 هزار و 166 نفر هم خارج شدند.



بر این اساس تعداد کل زائرانی که وارد مدینه شده اند، 314 هزار و 464 نفر و تعداد کل زائران خارج شده، 101 هزار و 897 نفر و تعداد باقی مانده، 212 هزار و 546 نفر هستند.



این گزارش درباره ترکیب زائران حاضر در شهر پیامبر(ص) آورده است: بیشتر تعداد حجاج مربوط به کشور اندونزی با 57 هزار و 563 نفر است و پس از آنها، زائران هندی با 33 هزار و 760 نفر و زائران پاکستانی با 23 هزار و 490 نفر در رده های بعدی قرار دارند.



بیش از یک میلیون و700 هزار حاجی به مدینه می‌آیند



در همین حال یوسف بن احمد حواله رئیس شورای اداری موسسه ادلاء اعلام کرد: مراکز موسسه شامل سه مرکز استقبال و 18 دفتر خدمات میدانی و چهار مرکز راهنمایی حجاج گم شده و 10 دفتر پشتیبانی از حجاج استقبال می کند.



وی پیش بینی کرد: این موسسه در موسم حج امسال به بیش از یک میلیون و 686 هزار حاجی که از طریق سه منفذ شامل فرودگاه امیر محمدبن عبدالعزیز مدینه منوره و مرکز استقبال الهجره و مرکز استقبال زمینی است تا تعداد حجاجی که این موسسه از زمان تاسیس در سال 1405 قمری افتخار خدمات رسانی به آنها را داشته است، 33 میلیون و 586 هزار نفر برسد.



ایرانی‌ها به سمت مکه حرکت کردند



به گزارش مهر، امروز نخستین زائران ایرانی مدینه بعد، به طور مستقیم وارد جده شده و پس از احرام در میقات جحفه وارد مکه مکرمه شدند. همچنین تا لحظاتی دیگر، نخستین کاروان ایرانیان مدینه اول پس از احرام در مسجد شجره، مدینه منوره را به سوی مکه مکرمه ترک خواهند کرد.



گفتنی است، امسال 440 کاروان حج تمتع از ایران به عربستان عزیمت می کنند که 216 کاروان مدینه بعد و 224 کاروان مدینه قبل خواهند بود.