همسویی حکام عرب با صهیونیستها به جای حمایت از مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با عنوان "مسجد الاقصی و بی توجهی عربی" آورده است : تعداد کمی به مسجد الاقصی و تلاشهای مستمر اسرائیل در این روزها توجه دارند و این به سبب گرفتاری آنها با انقلابهای عربی است.

این روزنامه می افزاید: سازمان یهودی که پرچم ویرانی مسجد الاقصی را در دست گرفته است از حمایت حزب لیکود اسرائیل برخوردار است و تلاشهایش از جمله هتاکی امروز به مسجد الاقصی به مناسبت عید العرش یهودی در واقع به منظور اطلاع از واکنش اعراب و مسلمانان صورت می گیرد.

القدس العربی می نویسد: حاکمان اسرائیل همواره خود را در پشت گروههای افراطی یهودی پنهان کرده اند و به طرحهای یهودی سازی خود می پردازند.

این روزنامه می افزاید: اخبار زیادی درباره تلاش اسرائیل برای ساخت یک کنیست یهودی در مسجد الاقصی، ویرانی آن یا تقسیمش وجود دارد و چه عاملی می تواند صهیونیستها را از طرحهایشان باز دارد به ویژه اینکه جهان عرب و اسلام توجهی به آن ندارند و حاکمان عرب به بهانه رویارویی با ایران با اسرائیل همسو هستند.

القدس العربی بیان کرد: سازمان همکاری اسلامی پس از آتش گرفتن مسجد الاقصی به وجود آمد، اما به سازمانی بی خاصیت تبدیل شده و از کشور میزبان یعنی عربستان دستور می گیرد.

این روزنامه می نویسد: واکنش این سازمان به فیلم موهن ضد حضرت محمد(ص) خیلی دیر انجام شد و یک هفته از تظاهرات گذشته بود که این سازمان به آن واکنش نشان داد، اما اقدامی برای برپایی نشست وزیران خارجه جهان اسلام برای ایجاد راهکاری برای تکرار نشدن آن در آینده انجام نداد.

القدس العربی بیان کرد: فلسطینی های محاصره شده در اراضی اشغالی خود با یهودیان افراطی درگیر می شوند و سینه چاک کرده اند.اقدام یهودیان به ریاست آریل شارون رهبر لیکود، انتفاضه دوم را رقم زد و مردم فلسطین در مقابله حمله به مقدسات ساکت نمی مانند.