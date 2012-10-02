10 هزار سالمند اردبیلی تحت پوشش بهزیستی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی یعقوبی شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات مراکز نگهداری سالمندان اردبیل افزود: 92 هزار سالمند در سطح استان اردبیل وجود دارد که از این تعداد تنها 10 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی استان قرار دارند و 82 هزار نفر تحت پوشش این سازمان نیستند.

وی با اشاره به نگهداری بیش از 200 سالمند در مراکز شبانه روزی بهزیستی استان تصریح کرد: این افراد در چهار مرکز شبانه روزی نگهداری و مراقبت شده و خدمات مختلف روانی، درمانی و مددرسانی به آنها ارایه می شود.

یعقوبی با اشاره به هزینه نگهداری و مراقبت از سالمندان در مراکز بهزیستی استان افزود: برای نگهداری سالمندان هزینه هایی از خانواده آنها دریافت می شود اما اگر خانواده این سالمندان توان پرداخت هزینه ها را نداشته باشد بهزیستی هزینه نگهداری از این افراد را متقبل می شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان با بیان اینکه اولین نیاز سالمندان تعیین و تعریف مکان زندگی است، اضافه کرد: اولین نیاز سالمندان بلامکان تامین محل نگهداری از آنها است که بهزیستی با احداث محل هایی آنها را از بلامکانی خارج کرده و در این مراکز نگهداری می کند.

وی با بیان اینکه سالمندان علاوه بر محل نگهداری به عنوان اولین نیاز، نیازهای روحی و روانی دیگری هم دارند، ادامه داد: برای رفع نیازهای روحی و روانی علاوه بر اینکه بهزیستی در طول سال اردوهای زیارتی و تفریحی در نظر می گیرد، باید شهروندان و خانواده های آنها نیز به این مهم توجه داشته باشند.