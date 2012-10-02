به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی شهرستان ورامین به‌ مناسبت هفته ناجا عصر سه شنبه با حضور حجت الاسلام همت رستمی رئیس عقیدتی سیاسی، سرهنگ سعید اسکندری معاون هماهنگ کننده و جمعی از مسئولان ارشد فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران، سید جمال جلیلی معاون سیاسی فرماندار ورامین، رضا کارخانه شهردار ورامین، کارکنان سازمانهای اتوبوسرانی، تاکسیرانی، آژانسها و آموزشگاه ‌های رانندگی برگزار شد.

رئیس پلیس راهور شرق استان تهران در این همایش با اشاره به اقدامات فرهنگی و عمرانی انجام شده در بحث راهنمایی و رانندگی گفت: اقدامات فرهنگی و عمرانی تأثیر بسزایی در کاهش تصادفات دارد که خوشبختانه با توجه به اقدامات انجام شده که از سال گذشته از سوی فرمانداری، شهرداری و پلیس در بخش ترافیک و حمل و نقل صورت گرفته، کاهش تصادفات و تلفات انسانی در سطح شهرستان ورامین چشمگیر بوده است.

سرهنگ علیرضاهمیانی بیان داشت: امنیت جاده‌ای نتیجه فعالیت مثبت ارگانها، سازمانها و رانندگان است و ماحصل این فرایند افزایش احساس امنیت در جاده‌ ها، کنترل ترافیک و کاهش خسارات جانی و مالی است.

فعالیت پلیس راهور در ارتباط با کنترل حرکات حادثه ساز در رانندگی

وی ادامه داد: فعالیت پلیس راهور در ارتباط با کنترل حرکات حادثه ساز در رانندگی و کاهش تلفات جاده‌ای رو به رشد است و باید پیرامون تقویت و نهادینه کردن فرهنگ ترافیک، آموزش و آگاه‌ سازی شهروندان مواردی را بیان کرد.

سرهنگ همیانی بیان داشت: در ایران حمل‌ ونقل عمومی از لحاظ ایمنی و سلامت و در دسترس بودن، قابل مقایسه با آنچه در کشورهای توسعه ‌یافته دیده می ‌شود، نیست.

وی ادامه داد: کاهش تلفات جاده ای باعث کاهش خسارتهای مالی و اجتماعی در سطح کشور می شود و با استفاده از این معیار می توان میزان توسعه یافتگی هر کشوری را محک زد.

وی با اشاره به اینکه شاخصهای فرهنگی، دانش و قوانین زمینه ‌ساز کاهش نرخ تلفات در تصادفات است،‌ گفت: هیچ شهری قادر نخواهد بود به اجبار و با دیکتاتورمنشی تلفات را در این بخش کاهش دهد چراکه این فعالیت نیازمند توسعه اقتصادی، فرهنگی و علمی است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با به کارگیری ظرفیتهای علمی، پژوهشی و طرحهای جامع توانسته ایم برخی ازمعضلات ترافیکی را از بین رفته است.

ایجاد سند راهبردی مشترک برای کاهش تلفات جاده‌ای

سرهنگ همیانی تصریح کرد: با ایجاد درک مشترک و تبیین و شناخت مسائل مربوط به طرح جامع ترافیکی می‌ توان سند راهبردی مشترکی را برای کاهش تلفات جاده ‌ای ایجاد کرد؛ این در شرایطی است که نیازمند همکاری تمامی دست‌ اندرکاران، نخبگان و مردم این شهرستان هستیم.

وی افزود: پلیس راهور برای تقویت و بالا بردن کیفیت خدمات خود به مردم، نیازبه همکاری و مشارکت همه ادارات، سازمانهاو نهادهای مستقر در شهرستاندارد.

در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی، از رانندگان نمونه حمل و نقل عمومی و آموزشگاه های رانندگی شهرستان ورامین تقدیر به‌ عمل آمد.