نصب تاسیسات صدا و سیما بر تپه هفت هزارساله شیروان نگران کننده است

اسماعیل حسین پور درگفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از اقدام صدا و سیمای مرکز استان در نصب تاسیسات این مرکز بر روی تپه باستانی هفت هزار ساله در شیروان افزود: تپه باستانی شیروان که درفهرست آثارملی کشور نیز به ثبت رسیده است، 15سال قبل باسوء تدبیر مسؤولین وقت، دامنه این تپه با دستگاه‌های راهسازی برای ایجاد راه دسترسی و نصب تاسیسات صدا و سیما شکافته که این موضوع سبب تسریع درفرسایش خاک وآسیب جدی به دامنه این تپه شد.

عضو شورای اسلامی شیروان با اشاره به قابلیت‌های تاریخی وگردشگری این شهرگفت: شیروان با داشتن آثارتاریخی چند هزارساله می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری تبدیل شود، اما متاسفانه اراده‌ای برای معرفی این قابلیت‌ها از سوی استان وجود ندارد.

وی وجود غارهای دستکند هنامه شیروان که مربوط به زمان اشکانیان است را یکی از آثار تاریخی مهم استان برشمرد و افزود: این غارها که درسه طبقه احداث شده‌اند به خاطر فرسایش خاک درحال ریزش هستند و آسفالت نبودن مسیر وعدم معرفی این آثار تاریخی سبب شده است که بسیاری از اهالی منطقه نیز اطلاع چندانی ازپیشینه این سکونتگاه چندهزارساله نداشته باشند.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیروان وجود برج و باروی تیموری درروستای" قلعه زو" شیروان را یکی دیگر ازآثار تاریخی فراموش شده این شهرعنوان کرد و گفت: جای تاسف است که میراث فرهنگی استان بابی توجهی درقبال این سرمایه‌های تاریخی، تنها به نصب یک تابلو اکتفا کرده است وهیچ اثری از وجود امکانات اولیه نظیر راه دسترسی مطلوب وامکانات رفاهی نیست.

وی ضمن تاکید برجابجایی تاسیسات صدا وسیما، از مسؤولین میراث فرهنگی خراسان شمالی خواست تا با توجه جدی درمعرفی قابلیت‌های گردشگری شیروان وحفظ میراث فرهنگی این شهر بکوشد.