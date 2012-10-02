  1. بین الملل
۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۳۲

نخست وزیر سوریه:

بیگانگان با تمام قوا به گروههای مسلح در سوریه کمک می کنند

بیگانگان با تمام قوا به گروههای مسلح در سوریه کمک می کنند

نخست وزیر سوریه با اشاره به ایستادگی کشورش در برابر توطئه های محور ضد سوری، از هجمه همه جانبه بیگانگان علیه کشورش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "وائل الحلقی" گفت : کشورهای عربی، منطقه ای و غربی همه امکانات خود برای کمک به تروریستها به کار گرفته اند تا سوریه را وادار به عقب نشینی کنند.

وی افزود: ارتش عربی سوریه تنها ضامن امنیت کشور و سلامت آن است و از اقدامات آن برای مقابله با تروریسم و تروریستها حمایت می کنیم.

نخست وزیر سوریه بیان کرد: سوریه بهای مواضع خود را می پردازد و همه تلاشها برای مقابله با روند اصلاحات در آن است.

وی بیان کرد: دیپلماسی سوریه موفقیت بزرگی در مجمع عمومی به دست آورده است و حجم توطئه های بزرگ علیه سوریه را نشان می دهد.

از سوی دیگر منابع فلسطینی درگیری در اردوگاه المخیم میان ارتش سوریه با گروه موسوم به ارتش آزاد را تکذیب کردند.

منابع فوق افزودند: صدای گلوله و انفجارها مربوط به مناطق مجاور اردوگاه یعنی التضامن، یلدا و العروبه بوده است و اردوگاه کاملا آرام است.

این در حالی است که عبدالباسط سیدا رئیس به اصطلاح شورای ملی انتقالی سوریه مدعی شد: فقط با کنار رفتن بشار اسد و اطرافیانش، سوری ها می توانند به گفتگو درباره آینده شان بپردازند.

کد مطلب 1710858

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