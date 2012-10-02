شیعه مطیع کامل پیامبر اکرم (ص) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی بازخوانی و بازسازی واقعه غدیر در یزد اظهار داشت: بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) و در زمان حضرت علی (ع) گروهی بر نص صریح پیامبر (ص) اجتهاد میکردند و گروههایی به انحراف کشیده شدند و بین مسلمانان چند دستگی و اختلاف به وجود آمد و عده ای به تبعیت از هوای نفش و شیطان پرداختند.
وی عنوان کرد: مسلمانان اگر بعد از پیامبر (ص) به حرف ایشان گوش فرا میدادند و آنچه پیامبر (ص) گفتند را عمل میکردند، اکنون وضعیت ما چنین نبود و اگر شیعیان به حرف حضرت زهرا (س) گوش میدادند و واقعه غدیر را حمایت میکردند، اکنون وضعیت شیعه این چنین نبود.
وی با اشاره به اینکه پس از پیامبر اسلام (ص)، شورای فرمایشی که برای خلافت تشکیل شد، تنها ایرادی که بر حضرت علی (ع) گرفتند، رقت قلب حضرت بود زیرا ایشان شقاوت نداشتند و کسانی بر سر کار آمدند که از قرآن و نماز بیبهره بودند و آنقدر شراب می خوردند و فسق و فجور می کردند که تاریخ از گفتن آنها شرم دارد.
ناصری تاکید کرد: ما برای شبهه افکنیهای دشمنان حرف حساب داریم و نیازی به فحش و بد و بیراه نداریم و میتوانیم آنچه که خودمان داریم را بیان کنیم و آیات قرآن را در مورد ایشان بگوییم و طرحهای آنها را بیان کنیم.
در این مراسم برای بازسازی و بازخوانی واقعه غدیر در ایام عید غدیر امسال برنامه ریزی شد.
پیش بینی شده، واقعه غدیر با همکاری سپاه الغدیر استان یزد، بنیاد غدیر استان و برخی دستگاه های اجرایی استان در کنار پارک کوهستان بازسازی و برنامه های ویژه آن اجرایی شود.
