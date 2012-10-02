پیشرفت اسلام همواره با توطئه های دشمنان همراه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا روز سه شنبه با برگزاری تجمع در مقابل ساختمان دانشکده علوم پایه، انتشار فیلم توهین آمیز به ساحت پیامبر اکرم(ص) را محکوم کردند.

تجمع کنندگان با سردادن نداهای "لبیک یا رسول الله(ص)"، "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" خواستار محاکمه عاملان این اقدام شدند.

باید مسلمانان به خیابانها بیایند

عضو ارشد شورای تبیین مواضع دانشجویی استان تهران در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: در همه شهرها باید مسلمانان به خیابانها بیایند و همه دولتها باید درک کنند که منافع آنها در کشورهای عربی و اسلامی با احترام آنها به مقدسات جهان عرب و اسلام مرتبط است.

فاضل کارخانه بیان داشت: استکبار امروز برای از هم پاشیدن جهان اسلام دست به توهین به مقدسات مسلمانان زده و اهانت به ساحت مقدس رحمت عالمیان نمونه بارز آن بوده ولی در مقابل این حرکت امروز شاهد انسجام هرچه بیشتر مسلمانان در جهان هستند.

رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا ادامه داد: اهانت به رسول خدا(ص) و مقدسات اسلام از سوی دشمنان به دلیل برافراشتن پرچم اسلام در بلندای تاریخ است که سابقه ای دیرینه دارد.

وی عنوان کرد: از زمان بعثت پیامبر اسلام(ص) تا کنون همواره علیه ایشان دشمنی وجود داشته و تولید فیلم موهن آمریکایی، صهیونیستی رخداد تازه ای نیست.

کارخانه اضافه کرد: هر زمان که اسلام پیشرفتی کرده و حکومت اسلامی در دنیا حرفی برای گفتن داشته با نیرنگها و توطئه های دشمنان و استکبار همراه بوده است.

وی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری حکومت اسلامی شاهد توطئه های استکبار و دشمنیهای آنان در مقاطع مختلف بوده ایم که خوشبختانه با حرکتها و خیزشهای مردمی روبه رو شده است.

اعتراض ملتهای مسلمان دست در دست هم

عضو ارشد شورای تبیین مواضع دانشجویی استان تهران افزود: امروز ملتهای مسلمان اعم از شیعه و سنی دست در دست هم داده و حرکت اعتراض آمیز علیه فیلم موهن و توهین آمیز به ساحت پیامبر اکرم(ص) را در جهان آغاز کرده و روز به روز بیشتر و گسترده تر می شود.

وی یادآور شد: ملت مسلمان ایران اجازه نخواهد داد به پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) توهین شود و معتقدیم تمام این فتنه ها زیر سر آمریکا بوده و آماده و جان بر کف به تمام دنیا اعلام می کنیم که در برابر عاملان این حرکتها خواهیم ایستاد.

کارخانه ادامه داد: دشمن با استفاده از تجهیزات مدرن در صدد تخریب افکار جوانان است؛ دشمنان اسلام با این اقدامات احمقانه تنها زمینه گسترش و نشر احکام ناب اسلام را فراهم می کنند و توهین به ساحت پیامبر(ص) بیانگر ضعف دشمنان در مقابله با اسلام است.

در پایان این تجمع ، دانشجویان با قرائت بیانیه ای اعلام کردند در پشت پرده این اقدامات دستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد و درادامه این بیانیه از مردم خواسته شد که اتحاد خود را درمقابل استکبار جهانی حفظ کنند.