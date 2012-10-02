"میشاییل بالاک" از فوتبال خداحافظی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بالاک 98 بار با پیراهن تیم ملی فوتبال آلمان به میدان رفته و 42 گل بین المللی در کارنامه دارد. این بازیکن 36 ساله فوتبال خود را در سال 1995 از تیم "شمنیتزر" آغاز کرد و پس از آن برای تیمهای کایزرسلاترن، بایرلورکوزن(دو بار)، بایرن مونیخ و چلسی بازی کرد.
بالاک از پایان فصل گذشته که از لورکوزن جدا شد به عضویت تیمی درنیامد، اگرچه تیمهای استرالیایی خواهان به خدمت گرفتن وی بودند. این بازیکن 36 ساله سه بار به عنوان بازیکن سال فوتبال آلمان انتخاب شد و در پنج بازی هم کاپیتان تیم ملی فوتبال آلمان بود.
وی در بیانیهای که منتشر کرده نوشته است: فرصت این را داشتهام با مربیان سطح بالایی کار کنم و نیز با بازیکنان فوق العادهای همبازی بودهام. من واقعا دلم برای بازی کردن مقابل 80 هزار تماشاگر و گل زدن تنگ میشود. ماههای اخیری که تیم نداشتم به من فهماند که دوران بازیگریام به پایان رسیده است. قرار است فصل جدیدی در زندگیام گشوده شود و از خانوادهام و همه آنهایی که به من کمک کردهاند تشکر میکنم. آنها سهم بزرگی در موفقیتهای من دارند.
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