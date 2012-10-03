سیمای شهر اراک نظم و سامان لازم را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، داود میلانی عصر روز یکشنبه با بیان این مطلب در کارگاه آموزشی بررسی راهکارهای بهبود سیمای شهری اراک افزود: ساماندهی زیباسازی منظر شهری از راهبردهای اولویت دار شهرداری اراک است.

وی ادامه داد: استفاده از سلایق و نظرات مردمی و بهره گیری از طراحان و هنرمندان خبره در دستور کار سازمان زیبا سازی شهرداری اراک در این راستا است.

مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهرداری اراک تاکید کرد: چهره زیبای شهری و استفاده از نمادها و المان های منطبق با فرهنگ بومی یکی از محورهای مهم مدیریت شهری است که باید به صورت علمی دنبال شود.

میلادی افزود: مجاب کردن به حفظ و زیباسازی ساختمان ها توسط مالکان، و استفاده از المان ها و فضاهای بانشاط و جذاب در معابر عمومی و مبلمان شهری لازمه زیبا سازی شهر اراک است.