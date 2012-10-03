روایت تئاتری هومن سیدی ناتمام ماند!

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای نمایش محیطی "روایت‌های ناتمام یک فصل معلق" به کارگردانی هومن سیدی که از 30 شهریور ماه اجرای خود را آغاز کرده بود به دلائل نامشخص متوقف شد.

پس از اجرای روز سه‌شنبه این نمایش به گروه اعلام شد که امشب آخرین اجرای آنها بوده و این اثر به دلائلی که بعدا اعلام می‌شود متوقف شده‌است. بنابراین نمایش "روایت‌های ناتمام یک فصل معلق" سه‌شنبه 11 مهرماه آخرین اجرای خود را در کافه تریای سالن اصلی پشت سر گذاشت در صورتی که هنوز تعدادی از اجراهای این نمایش باقی مانده‌است.

این در حالی است که اجرای این اثر نمایشی به دلیل استقبال تماشاگران ازدوشنبه سوم مهرماه در دو نوبت 16 و 17:30 پذیرای تماشاگران بود. باران کوثری، هومن سیدی، آزاده صمدی، هوتن شکیبا، نوید محمدزاده، امیرجدیدی، نفیسه میر شمس بازیگران این نمایش هستند.

مسئولان تئاتر شهر هنوز نسبت به این توقف واکنش رسمی نشان نداده و اعلام دلایل آن را به آینده موکول کرده‌اند.