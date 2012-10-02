عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: تاخیر در وصول معوقات بانکی پیشنهاد دولت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، سید ناصر موسوی لارگانی در واکنش به سخنان رئیس جمهور در نشست مطبوعاتی امروزگفت: اگر رئیس جمهور تماس‌های ما نمایندگان از سوی مردم شریف ایران در طول روز درباره تورم، نرخ ارز و وضعیت رکودی اقتصاد کشور را داشت، این چنین تلقی نمی‌کرد که نمایندگان و منتقدان وی دشمن دولت هستند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: برای بر طرف شدن مشکلات و برای اینکه اعتراضات مردمی به شکل دیگری مطرح نشود، بهتر است اظهار این اعتراضات در سطح تلفنی به نمایندگان مجلس باشد.

این نماینده مجلس نهم تصریح کرد: قطعاً آقای احمدی نژاد باید متوجه این مطلب باشد که در خیلی از مقاطع دولت اگر کار ارزشمندی صورت دهد، همان نمایندگان منتقد از وی حمایت خواهند کرد، مانند سخنانش در سازمان ملل و اجلاس نم ولی از سوی دیگر وقتی رابطه با آمریکا پیش می آید بسیاری این مسئله را نقد می‌کنند چرا که امام خمینی (ره) فرمودند رابطه ایران و آمریکا مانند گرگ و میش است و معنایی نداد.

وی افزود: در همین حال وقتی خبرنگار از رئیس جمهور سئوال می‌کند، رئیس جمهور پاسخ می دهد به نظر من امام و رهبری نیز چنین مواضعی را دارند، در حالی که اینطور نیست و ملت شریف ایران نظر رهبری و امام را در این باره می‌دانند.

موسوی لارگانی یادآور شد: زمانی که سوءمدیریت دولت مانند روز روشن است، باید واقع بین باشیم نه اینکه به محض ایراد انتقادی از مسئولیت خود طفره رویم و هم ایجاد نوسانات را رقم بزنیم و از مسئولیت شانه خالی کنیم.



این عضو فراکسیون روحانیون مجلس با تاکید بر اینکه در این شرایط باید از هرگونه تحرکات التهاب آمیز پرهیز شود، گفت: نباید نمایندگان انتخاب شده از سوی ملت ایران را به دلیل اینکه یکی از کارهای دولت را نقد کرده اند در صف دشمن قرار داد.

وی با اشاره به افزایش قیمت ارز در حین صحبت‌های رئیس جمهور در نشست امروز تصریح کرد: این مسئله نشان دهنده ایجاد التهاب و سوءمدیریت دولت است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره سخنان رئیس جمهور درباره معوقات بانکی گفت:‌ این پیشنهاد دولت بود که در مجلس با شنیدن سخنان کارشناسی اعضای دولت تصویب شد در چنین شرایطی که صنعتگران با مشکل کمبود نقدینگی مواجه و دچار تعدیل نیرو هستند، چرا دولت فرافکنی می‌کند.

