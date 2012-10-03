روسیه بر سر سوریه با غرب معامله نمی کند

دکتر "یان شر" پژوهشگر موسسه مطالعات قفقاز و آسیای مرکزی دانشگاه "جان هاپکینز" آمریکا در تشریح دلایل مقابله روسیه با غرب در موضوع سوریه به خبرگزاری مهر گفت : روسیه علایق زیادی برای نقش آفرینی در سوریه دارد؛ پایگاه نظامی روسیه در این کشور است. سوریه همپیمان منطقه ای روسیه به شمار می رود.

وی افزود: روسیه نگران از بین رفتن نفوذ منطقه ای خود با سقوط دولت "بشار اسد" است به همین دلیل در جبهه مقابل کشورهایی قرار گرفته که از مخالفان اسد حمایت می کنند.

به گفته این کارشناس مسائل بین الملل، روسیه هیچ پیش شرطی را برای حمایت خود از نظام سوریه قبول نمی کند و اقداماتی که تا کنون در شورای امنیت سازمان ملل انجام داده، موید این مسئله است. مسکو اجازه ایجاد تغییر در سوریه را با استفاده از قطعنامه های شورای امنیت به غرب نمی دهد.

شر تاکید کرد: روسها مایل به حفظ شرایط موجود در سوریه هستند و این موضوعی نیست که آنها مایل باشند بر سرش با کشورهای غربی معامله کنند. با این حال این تضاد منافع به رویارویی نظامی بین روسیه و غرب نمی انجامد. در واقع این شبه نظامیان مورد حمایت غرب و القاعده هستند که به نبرد با ارتش سوریه می پردازند و رویارویی مستقیمی بین قدرتها انجام نمی گیرد.

وی یادآور شد: آنچه که موجب نگرانی مسکو است، تضعیف نظام سوریه با هدف ایجاد تغییر در ساختار سیاسی این کشور است، به همین دلیل هر کاری را برای جلوگیری از رخ دادن چنین اتفاقی انجام می دهد.

پژوهشگر موسسه مطالعات قفقاز و آسیای مرکزی دانشگاه "جان هاپکینز" آمریکا در ادامه اظهار داشت : نگرانی اصلی مسکو درباره سوریه که مهمترین پایگاهش در خاورمیانه است این است که در صورت سقوط اسد، این پایگاه را از دست می دهد و هر رژیم جدیدی در سوریه ایجاد شود رابطه ای که اکنون با روسیه دارد نخواهد داشت، روسیه این را می داند.

وی در پایان گفت : روسیه همچنین بر این باور است که تضعیف نظام سوریه و روی کار آمدن نظامی که متمایل به غرب باشد، تعادل قدرت در خاورمیانه را بر هم می زند.