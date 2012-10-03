۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۹:۰۶

درگاهی در گفتگو با مهر:

14 هزا هکتار ر از مزارع گلستان به زیر کشت پنبه رفت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل پنبه، دانه های روغنی و گیاهان صنعتی کشور گفت: امسال در استان گلستان 14 هزار هکتار از اراضی زیر کشت پنبه رفته است.

محمدرضا درگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه اولین همایش بین المللی دانش، صنعت و تجارت پنبه گفت: به ازای هر هکتار زیر کشت در استان گلستان 1.7 تن محصول برداشت می شود که از نظر کیفیت قابل ملاحظه است.

وی افزود: بیشترین میزان تولید و سطح زیر کشت کشور را در استان خراسان رضوی با 35 هزار هکتار سطح زیر کشت و 70 هزارتن تولید وش داریم.

درگاهی ادامه داد: پنبه با توجه به اینکه  محصولی استراتژیک است در 18 استان و در سطح 103 هزار هکتار کشت می شود که از این سطح 180 هزارتن وش و 60 هزار تن محلوج دریافت می شود.

وی اذعان داشت: این میزان دریافت محصول، 50 درصد از نیاز کشور تامین می شود و با برنامه ریزی در قالب طرح جامع پنبه می توانیم به 100 درصد محصول مورد نیاز برسیم.

