14 هزا هکتار ر از مزارع گلستان به زیر کشت پنبه رفت

محمدرضا درگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه اولین همایش بین المللی دانش، صنعت و تجارت پنبه گفت: به ازای هر هکتار زیر کشت در استان گلستان 1.7 تن محصول برداشت می شود که از نظر کیفیت قابل ملاحظه است.

وی افزود: بیشترین میزان تولید و سطح زیر کشت کشور را در استان خراسان رضوی با 35 هزار هکتار سطح زیر کشت و 70 هزارتن تولید وش داریم.

درگاهی ادامه داد: پنبه با توجه به اینکه محصولی استراتژیک است در 18 استان و در سطح 103 هزار هکتار کشت می شود که از این سطح 180 هزارتن وش و 60 هزار تن محلوج دریافت می شود.

وی اذعان داشت: این میزان دریافت محصول، 50 درصد از نیاز کشور تامین می شود و با برنامه ریزی در قالب طرح جامع پنبه می توانیم به 100 درصد محصول مورد نیاز برسیم.