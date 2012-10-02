اکران یک فیلم از گلستان در جشنواره سراسری فیلم کوتاه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری عصر سه شنبه در حاشیه جشنواره سراسری فیلم کوتاه در گرگان افزود: در مجموع 92 فیلم در مدت برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران، در سینما بهمن گرگان اکران می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی، توجه جدی به استان ها و شهرستان هاست و از آن جمله و در حوزه فیلم می توان به برگزاری جشنواره هایی اشاره کرد که همزمان با تهران در شهرستان ها برگزار می شود.



منتظری افزود: 92 فیلم در این جشنواره اکران می شود که 12 فیلم، انیمیشن روز دنیاست.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان اظهار داشت: باید تلاش کنیم که از این فرصت ها، برای ارتقاء سطح دانش و بینش علاقمندان به حوزه سینما استفاده نماییم.



وی در پایان به برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان، همزمان با استان اصفهان اشاره کرد.



بیست و نهمین جشنواه بین المللی فیلم کوتاه تهران در گرگان، تا 16 مهرماه ادامه دارد.