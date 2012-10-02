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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۱۵

منتظری اعلام کرد:

اکران یک فیلم از گلستان در جشنواره سراسری فیلم کوتاه

اکران یک فیلم از گلستان در جشنواره سراسری فیلم کوتاه

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: یک اثر از استان در جشنواره فیلم کوتاه در تهران اکران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری عصر سه شنبه در حاشیه جشنواره سراسری فیلم کوتاه در گرگان افزود: در مجموع 92 فیلم در مدت برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران، در سینما بهمن گرگان اکران می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی، توجه جدی به استان ها و شهرستان هاست و از آن جمله و در حوزه فیلم می توان به برگزاری جشنواره هایی اشاره کرد که همزمان با تهران در شهرستان ها برگزار می شود.

منتظری افزود: 92 فیلم در این جشنواره اکران می شود که 12 فیلم، انیمیشن روز دنیاست.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان اظهار داشت: باید تلاش کنیم که از این فرصت ها، برای ارتقاء سطح دانش و بینش علاقمندان به حوزه سینما استفاده نماییم.

وی در پایان به برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان، همزمان با استان اصفهان اشاره کرد.

بیست و نهمین جشنواه بین المللی فیلم کوتاه تهران در گرگان، تا 16 مهرماه ادامه دارد.
کد مطلب 1710923

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