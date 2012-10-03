اهانت به پیامبر اسلام(ص) ناشی از بدفهمی دین است

حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: منشأ پیدایش بدفهمی از دین به زمان جنگ‌های صلیبی باز می‌گردد که از آن زمان تا به حال بخشی از مسیحیان نسبت به پیامبر اسلام(ص) و مسلمانان کینه به دل دارند و این کینه همچنان وجود دارد؛ حال این کینه به آنجا رسیده که مسیحیت صهیونیست و انجیلی دست به این اقدامات می‌زند و گاه به صورت کاریکاتور و گاه به صورت ساخت فیلم بروز داده می‌شود.



وی با تاکید بر اینکه در حقیقت یک کینه و بدفهمی نسبت به اسلام در دل بسیاری از مسیحیان وجود دارد که باعث بروز چنین رفتارها و توهین‌هایی می‌شود، افزود: حال استفاده ابزاری برای مقاصد سیاسی از این‌گونه فیلم‌ها و ... نیاز به یک دلیل و انگیزه دارد و نمی‌توان بدون داشتن انگیزه این ابزار سیاسی را به وجود آورد و این دلیل و انگیزه همان بدفهمی از دین و کینه‌ای است که برخی از مسیحیان از مسلمانان دارند.



اهانت به پیامبر(ص) در پاسخ به بیداری اسلامی کشورهای منطقه بود



رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در پاسخ به این سئوال که چه کسانی از ساخت این فیلم سود می‌برند و چه بهره‌برداری از آن صورت می‌گیرد، گفت: همه دشمنان در لایه‌های مختلف در طیف‌های متفاوت ازساخت این فیلم و چنین‌ توهین‌هایی سود می‌برند، یعنی از یهودی‌های موجود در اسرائیل گرفته تا کسانی که از بیداری اسلامی متضرر شده‌اند و دولت آمریکا و جناح‌های سیاسی آن در رقابت‌های خود علیه همدیگر و صدها گروه دیگر از این مسئله استفاده می‌کنند.



وی بهترین راه را برای مقابله با این دست قضایا و توهین‌ها تظاهرات مسالمت‌آمیز دانست و تصریح کرد: اولا ما تظاهرات مسالمت‌آمیز را کاملا تأیید می‌کنیم و در ضمن هیچ نوع خشونتی را تأیید نمی‌کنیم، یعنی اگر دولتی پذیرفته که سفارت یک کشور دیگر در خاک آن کشور باشد، باید طبق قوانین از آن سفارت حفاظت شود.



حجت الاسلام نواب، افزود: البته هیچ دولتی ابزار نامحدود در مقابل سیل انسان‌های خشمگین که به مقدسات‌شان توهین شده، ندارد و حتی با پیشرفته‌ترین ابزارها نیز نمی‌توان جلوی جمعیت خروشان را اگر قصد حمله به یک مکان مانند سفارت داشته باشند، گرفت؛ بنابراین می‌بایست دیگران رعایت احساسات مسلمانان را کرده و از توهین به مقدسات آنان که باعث جریحه‌دار شدن احساسات‌شان می شود، پرهیز کنند.



در آمریکا اهانت به هولوکاست ممنوع و جسارت به پیامبر خدا آزاد است!



وی انجام کارهای زیربنایی را برای جلوگیری از انجام مجدد چنین اهانت‌هایی لازم دانست و تأکید کرد: برای جلوگیری از انجام مجدد این اهانت‌ها باید کارهای زیربنایی صورت گیرد از جمله این‌که مصوبه‌ای در سازمان ملل متحد تصویب شود که در آن کشورها ملزم به رعایت احترام به پیامبران الهی و مقدسات ادیان شوند و پیامبران از از اهانت مصون باشند؛ البته این امر مخالف با آزادی بیان نیست چرا که در همه کشورها از جمله خود آمریکا نیز یک‌سری خط قرمزهایی وجود دارد مثلا در کشور آمریکا نیز نمی‌توان از مسئله هولوکاست صحبت کرد. حال همین کشور با داشتن خط قرمزهای فراوان در مورد توهین به پیامبران (ع) دم از آزادی بیان می‌زنند.



سازندگان فیلم موهن از جهالت مردم آمریکا به اسلام سوء استفاده کردند



عضو جامعه روحانیت مبارز تهران در پاسخ به این سئوال که وقوع اتفاقات این چنینی تا چه حد ناشی از عدم اطلاع مردم کشور آمریکا به عنوان مخاطبان این فیلم از دین اسلام است، افزود: مردم آمریکا از لحاظ دینی به خصوص در رابطه با ادیان دیگر غیر از دین اصلی خود اطلاعات بسیار کمی دارند و می‌توان گفت که سازندگان این فیلم نیز از همین نبود دانش و اطلاعات مردم امریکا از پیامبر اسلام(ص) استفاده کرده و این اهانت را انجام داده‌اند.





این کارشناش ادیان و مذاهب با اشاره به اینکه اطلاعاتی که مردم مسلمان از سایر ادیان دارند، بسیار بیشتر از اطلاعات پیروان سایر ادیان از دین اسلام است، به همین دلیل هم عده‌ای از آنان به اسلام احترام نمی‌گذارند، اظهار داشت:من در کنفرانسی که در کشور ترکیه برگزار شده بود، توضیح دادم که نباید به مقدسات مسلمانان توهین کرد، زیرا مسلمانان به ادیان دیگر و پیامبران آنان احترام می‌گذارند و حتی با همان القابی که پیامبر اسلام (ص) را خطاب می‌کنند، دیگر پیامبران الهی (ع) را نیز خطاب می‌نمایند.