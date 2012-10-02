به گزارش خبرنگار مهر، مانوئل ژوزه که به دلیل نتایج ضعیف پرسپولیس تحت فشار است در کنفرانس خبری پس از دیدار تیمش مقابل سایپای البرز گفت: تیم سایپا بازی بسیار خوبی به نمایش گذاشت. می‌توانستیم بازی بهتری به نمایش بگذاریم اما متاسفانه نتیجه لازم را نگرفتیم. حریف در این بازی شانس زیادی نداشت دلیل اصلی آن هم آماده بودن مدافعان ما بود.

وی در ادامه افزود: خط دفاعی ما اکنون در بهترین حالت خود است. جلال حسینی، محسن بنگر و علیرضا نورمحمدی به نظر من بهترین مدافعان ایران هستند و پرسپولیس اکنون بهترین خط دفاعی لیگ را دارد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: نیمه دوم عملکرد بهتری داشتیم اما امروز داور سه پنالتی برای ما نگرفت. با این حال به بازیکنانم افتخار می‌کنم که چنین بازی خوبی در نیمه دوم به نمایش گذاشتند.

سرمربی تیم پرسپولیس در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او پرسید: "آیا امتناع کریم انصاری‌فرد از زدن ضربه پنالتی و سپردن توپ به مهرداد پولادی تاثیری در به ثمر نرسیدن پنالتی داشت؟"، گفت: پولادی یکی از بهترین بازیکنان ماست. همه بازیکنان بزرگ دنیا پنالتی از دست می‌دهند. مسی و رونالدو هم ممکن است در جریان بازی یک ضربه پنالتی از دست بدهند. من پولادی را به خاطر اینکه این پنالتی را گل نکرد دار نمی‌زنم!

ژوزه در ادامه افزود: شعارهایی که هواداران می‌دادند همه برای من بود و من هیچ وقت از شعارهای آنها ناراحت نمی‌شوم. 50 سال است در فوتبال هستم. خیلی وقت‌ها در اوج بودم اما خود را گم نکردم. اکنون هم با این شرایط کنار می‌آیم.

وی افزود: همیشه گفته‌ام بازیکنانم یا تیمم به زمان نیاز دارند. ما می‌توانیم فوتبالی بسیار بهتر ارائه دهیم اما باید از بازیکنانم حمایت شود. در تیم جو کاملا شادی وجود دارد بازیکنان روی نیمکت احساس می‌کنند درون زمین هستند و این بهترین حالتی است که ممکن است برای بازیکنان یک تیم اتفاق بیافتد. اگر از این بازیکنان حمایت شود مطمئنا تیم ما نتایج بهتری خواهد گرفت.

ژوزه در مورد چگونگی مدیریت بحران فعلی پرسپولیس گفت: من آمده‌ام که با پرسپولیس قهرمان شوم و تا قهرمان هم نشوم این تیم را ترک نمی‌کنم. پرسپولیس اکنون تحت فشار است و ممکن است مرا اخراج کنند اما این تصمیم درستی نیست. این تیم در 11 سال اخیر تنها دو بار قهرمان شده است، بنابراین تنها مربی نمی‌تواند مقصر ناکامی تیم باشد.

وی افزود: به نظر من ترکیب پرسپولیس عجولانه بسته شده است و من هم دخالتی در بستن این تیم نداشتم. باید در نیم فصل بازیکنان مورد نظرم را به خدمت بگیرم. ما اکنون 30 بازیکن در اختیار داریم که این برای یک تیم تعداد زیادی است. ما 23 بازیکن بیشتر نیاز نداریم.

وی در مورد آینده‌اش در پرسپولیس گفت: اگر من بمانم پرسپولیس فصل بعد مدعی قهرمانی خواهد بود. تنها مشکل فعلی ما فشاری است که روی تیم وجود دارد. در بازی مقابل سپاهان پنج بازیکن مرا مسموم کردند که در زمین تلوتلو می‌خوردند. نمی‌دانم عامل این اتفاق چیست؟ ما شش نفره مقابل سپاهان بازی می‌کردیم و این شش بازیکن قهرمانان من بودند.

ژوزه در پایان در پاسخ به خبرنگاری که در مورد علی کریمی پرسید، تاکید کرد حاضر نیست در مورد این بازیکن صحبت کند.

تیم فوتبال پرسپولیس در حالیکه می‌توانست در دیدار با سایپا برنده زمین لقب بگیرد با فرصت مسلم گلزنی که مهرداد پولادی از دست داد، همچنان در وضعیت بحرانی باقی ماند و برای پنجمین بار در فصل جاری با نتیجه تساوی زمین را ترک کرد.