به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمیان پس از تساوی بدون گل تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: از نظر تاکتیکی کاملا بر تیم سایپا برتری داشتیم و باید در این مسابقه پیروز می‌شدیم که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نمی‌دانم چرا توپ‌های‌مان گل نمی‌شود، واقعا حق‌مان برد بود اما وقتی فرصت‌های گلزنی را از دست دادیم، نتوانستیم به پیروزی دست یابیم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: از آقای فغانی داور بازی هم انتظار بیشتری داشتیم، زیرا یک پنالتی صددرصد دیگر ما هم در این بازی گرفته نشد.

کاظمیان در پایان گفت: فوتبال بی‌رحم است و متاسفانه باز هم شرمنده هواداران شدیم، البته بسیار امیدواریم اوضاع تیم بزودی بهتر شود.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سایپا در هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که سه شنبه شب در ورزشگاه آزادی برگزار شد، در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.