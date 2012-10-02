  1. ورزش
۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۲۲:۰۹

جواد کاظمیان:

نمی‌دانم چرا توپ‌های‌مان گل نمی‌شود/ فوتبال بی‌رحم است

نمی‌دانم چرا توپ‌های‌مان گل نمی‌شود/ فوتبال بی‌رحم است

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس حق تیمش برابر سایپا را پیروزی دانست و گفت: نمی‌دانم چرا توپ‌های‌مان گل نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمیان پس از تساوی بدون گل تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: از نظر تاکتیکی کاملا بر تیم سایپا برتری داشتیم و باید در این مسابقه پیروز می‌شدیم که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نمی‌دانم چرا توپ‌های‌مان گل نمی‌شود، واقعا حق‌مان برد بود اما وقتی فرصت‌های گلزنی را از دست دادیم، نتوانستیم به پیروزی دست یابیم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: از آقای فغانی داور بازی هم انتظار بیشتری داشتیم، زیرا یک پنالتی صددرصد دیگر ما هم در این بازی گرفته نشد.

کاظمیان در پایان گفت: فوتبال بی‌رحم است و متاسفانه باز هم شرمنده هواداران شدیم، البته بسیار امیدواریم اوضاع تیم بزودی بهتر شود.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سایپا در هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که سه شنبه شب در ورزشگاه آزادی برگزار شد، در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

کد مطلب 1710939

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