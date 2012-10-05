روس ها اجازه تکرار سناریوی لیبی در سوریه را نخواهند داد

دکتر "لئونید گوسف" استاد دانشگاه مگیمو روسیه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت : کشورهای غربی به رهبری آمریکا بر کناره گیری "بشار اسد" از قدرت تاکید دارند با این حال روسیه مخالف این اقدام بوده و هر گونه مداخله در مسائل سوریه را رد می کند. روسیه معتقد است سرنوشت سوریه باید توسط مردم این کشور و نه از طریق مداخله خارجی تعیین شود.

وی افزود: این مسئله علت بروز اختلافات بین آمریکا و کشورهای غربی با روسیه است. روسیه همواره حامی نظام سوریه بوده است و این مسئله تنها به تحولات اخیر این کشور برنمی گردد.

دکتر گوسف یادآور شد: غرب به دنبال اجرای سناریویی است که در برخی کشورهای منطقه مانند لیبی اجرا شده است، اما روسیه با این امر مخالف بوده و تنها در صورتی از تغییر در سوریه حمایت می کند که مردم این کشور خواهان آن باشند.

به اعتقاد این کارشناس مسائل بین الملل، در حال حاضر موجی از فشارهای خارجی با هدف تضعیف نظام سوریه به این کشور وارد می شود و تحرکاتی هم از جانب کشورهای منطقه از جمله ترکیه انجام می شود، با این حال روسیه مخالف این فشارها است.

وی اظهار داشت : آمریکا و همپیمانان اروپایی اش به دنبال استفاده از قطعنامه شورای امنیت برای مداخله در سوریه هستند و تا کنون چندین بار برای تصویب قطعنامه ضدسوری تلاش کرده اند، نتیجه آن هم اعمال تحریمهای بیشتر علیه سوریه بوده است.