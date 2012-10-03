دستگیری دو شکارچی متخلف در ارتفاعات طالقان

حشمت اله کشیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود این 2 نفر در یک تیم شکاری در مورخه 10مهرماه دستگیر شدند.

وی گفت : طی تماس تلفنی همیاران محیط زیست مبنی بر حضور یک گروه شکارچی متخلف در ارتفاعات طالقان، ضابطین قضایی این اداره بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.

کشیری افزود یگان حفاظت این اداره به انجام گشت نامحسوس در شکارگاهای بالاطالقان و در ارتفاعات روستای ناریان که در حدودا 35 کیلومتری شهر طالقان قرار دارد اقدام نموده که متوجه حضور یک اکیپ شکارچی متخلف شدند.

مسئول محیط زیست طالقان افزود: با اقدام به موقع ضابطین قضایی این اداره در ساعت 13، دو نفر که با دو قبضه اسلحه گلوله زنی برنو و ساچمه زنی پنج تیر پران اقدام به شکار غیر مجاز یک راس کلچه 2 سال کرده بودند دستگیر شدند.

وی گفت: شکارچیان غیر مجاز بعد از ضبط آلات شکار و تشکیل پرونده تخلف، تحویل مقامات قضایی شدند.

رئیس حفاظت محیط زیست طالقان در پایان ضمن تشکر و قدردانی از همه دوستداران طبیعت و حیات وحش خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف زیست محیطی با شماره تلفن های 44723073 و 44726149 و 44726150 تماس بگیرند.