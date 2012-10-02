  1. ورزش
۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۲۳:۰۶

از سوی کی‌روش؛

برنامه تمرینات تیم ملی تا دیدار با کره‌جنوبی اعلام شد

برنامه تمرینات تیم ملی تا دیدار با کره‌جنوبی اعلام شد

کادرفنی تیم ملی فوتبال کشورمان برنامه تمرینی این تیم تا روز 25 مهرماه که بازی با کره‌جنوبی است را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران، برنامه تمرینی این تیم تا بازی با کره‌جنوبی در هفته پنجم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 اعلام شد.

برنامه تمرینات تیم ملی که از فردا چهارشنبه آغاز می‌شود، به شرح زیر است:
چهارشنبه - 12/07/91
تمرین از ساعت  18 تا 19:30 در سالن بدنسازی و مجموعه استخر هتل آزادی

پنجشنبه - 13/07/91
نوبت صبح: ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ

نوبت بعدازظهر: از ساعت 18 تا 19 - ریکاوی برای بازیکنان پرسپولیس و سایپا در سالن بدنسازی و مجموعه استخر و سونای هتل آزادی

جمعه - 14/07/91
ساعت 10:30 - ورزشگاه آزادی

شنبه - 15/07/91
ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ

یکشنبه - 16/07/91
صبح استراحت و بعد از ظهر اسامی نهایی بازیکنان اعلام می‌شود

دوشنبه - 17/07/91
ساعت 18 تا 19:30 – در سالن بدنسازی و مجموعه استخر و سونای هتل آزادی

سه‌شنبه - 18/07/91
ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ

چهار‌شنبه - 19/07/91
ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ

پنج‌شنبه - 20/07/91
ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ

جمعه - 21/07/91
ساعت 10:30 - ورزشگاه آزادی

شنبه - 22/07/91
ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ

یکشنبه - 23/07/91
ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ

دوشنبه - 24/07/91
ساعت 18 تا 19:30 - ورزشگاه آزادی

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره‌جنوبی در هفته پنجم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا روز سه شنبه 25 مهرماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1710955

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