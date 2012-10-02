به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران، برنامه تمرینی این تیم تا بازی با کرهجنوبی در هفته پنجم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 اعلام شد.
برنامه تمرینات تیم ملی که از فردا چهارشنبه آغاز میشود، به شرح زیر است:
چهارشنبه - 12/07/91
تمرین از ساعت 18 تا 19:30 در سالن بدنسازی و مجموعه استخر هتل آزادی
پنجشنبه - 13/07/91
نوبت صبح: ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ
نوبت بعدازظهر: از ساعت 18 تا 19 - ریکاوی برای بازیکنان پرسپولیس و سایپا در سالن بدنسازی و مجموعه استخر و سونای هتل آزادی
جمعه - 14/07/91
ساعت 10:30 - ورزشگاه آزادی
شنبه - 15/07/91
ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ
یکشنبه - 16/07/91
صبح استراحت و بعد از ظهر اسامی نهایی بازیکنان اعلام میشود
دوشنبه - 17/07/91
ساعت 18 تا 19:30 – در سالن بدنسازی و مجموعه استخر و سونای هتل آزادی
سهشنبه - 18/07/91
ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ
چهارشنبه - 19/07/91
ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ
پنجشنبه - 20/07/91
ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ
جمعه - 21/07/91
ساعت 10:30 - ورزشگاه آزادی
شنبه - 22/07/91
ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ
یکشنبه - 23/07/91
ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ
دوشنبه - 24/07/91
ساعت 18 تا 19:30 - ورزشگاه آزادی
دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و کرهجنوبی در هفته پنجم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا روز سه شنبه 25 مهرماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
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