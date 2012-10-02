به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران، برنامه تمرینی این تیم تا بازی با کره‌جنوبی در هفته پنجم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 اعلام شد.

برنامه تمرینات تیم ملی که از فردا چهارشنبه آغاز می‌شود، به شرح زیر است:

چهارشنبه - 12/07/91

تمرین از ساعت 18 تا 19:30 در سالن بدنسازی و مجموعه استخر هتل آزادی

پنجشنبه - 13/07/91

نوبت صبح: ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ

نوبت بعدازظهر: از ساعت 18 تا 19 - ریکاوی برای بازیکنان پرسپولیس و سایپا در سالن بدنسازی و مجموعه استخر و سونای هتل آزادی

جمعه - 14/07/91

ساعت 10:30 - ورزشگاه آزادی

شنبه - 15/07/91

ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ

یکشنبه - 16/07/91

صبح استراحت و بعد از ظهر اسامی نهایی بازیکنان اعلام می‌شود

دوشنبه - 17/07/91

ساعت 18 تا 19:30 – در سالن بدنسازی و مجموعه استخر و سونای هتل آزادی

سه‌شنبه - 18/07/91

ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ

چهار‌شنبه - 19/07/91

ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ

پنج‌شنبه - 20/07/91

ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ

جمعه - 21/07/91

ساعت 10:30 - ورزشگاه آزادی

شنبه - 22/07/91

ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ

یکشنبه - 23/07/91

ساعت 10:30 - زمین شماره یک کمپ

دوشنبه - 24/07/91

ساعت 18 تا 19:30 - ورزشگاه آزادی

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره‌جنوبی در هفته پنجم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا روز سه شنبه 25 مهرماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.