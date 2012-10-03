دوره آموزش تکمیلی مبلغات سنتی در خراسان رضوی برگزار می شود

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره آموزش تکمیلی مبلغات سنتی از 20 مهرماه جاری تا آخر آبان ماه در مدرسه علمیه رضوی مشهد برگزار می شود.

ارتقاء مهارت و آگاهی ها

وی ادامه داد: این دوره آموزش تکمیلی برای 150 نفر از مبلغات سنتی در استان طی 70 جلسه با هدف ارتقاء مهارت و آگاهی این مبلغات برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام بخشی با اشاره به سرفصل های این دوره آموزشی بیان کرد: احکام، فرق و مذاهب، آسیب شناسی جلسات بانوان، اصول عقاید، کامپیوتر و اینترنت و خرافه شناسی از سرفصل های آموزشی است که به مبلغات سنتی در 70 جلسه تدریس می شود.

کارشناس امور مبلغین تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه طرح ساماندهی مبلغات سنتی هر ساله اجراء می شود، افزود: سال جاری به صورت تکمیلی برگزار خواهد شد.

تشکیل 330 پرونده برای مبلغات سنتی

وی یادآور شد: 330 پرونده برای مبلغات سنتی در سال جاری تشکیل شده که از این میزان 150 نفر در دوره آموزش تکمیلی مبلغات سنتی حضور می یابند.

وی تصریح کرد: تشکیل پرونده برای مبلغات سنتی و ساماندهی آنها با هدف شناخت ظرفیت ها و نقاط ضعف آنها در امر تبلیغ دین ضروری است.

حجت الاسلام بخشی یادآور شد: گسترش فرهنگ غنی اسلام و تحقق احکام الهی درحوزه بانوان به منظور مقابله با خرافات رایج در جامعه و کاهش آسیب‌ها و انحرفات صورت می پذیرد.