  1. ورزش
۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۹:۵۶

برنامه هفته نخست لیگ برتر کاراته اعلام شد

برنامه هفته نخست لیگ برتر کاراته اعلام شد

مسابقات کاراته لیگ برتر باشگاه‌های کشور همزمان با رقابت‌های سوپرلیگ این رشته ورزشی از روز جمعه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها با حضور 12 تیم در دو گروه 6 تیمی برگزار می‌شود. تیم‌ها در هفته دو بار به روی تاتامی می‌روند و در نهایت هم از هر گروه دو تیم راهی مرحله دوم خواهند شد.

- برنامه کامل هفته اول لیگ برتر کاراته به شرح زیر است:
مرحله نخست در گروه اول:
* دانشگاه پلیس - گاز زنجان
* شهدای الوند - باشگاه آرمان
* هیات کاراته کردستان - هیات کاراته تاکستان

مرحله نخست در گروه دوم:
* شهرداری ساوه - هیات کاراته خراسان رضوی
* فولاد مبارکه سپاهان - شهید داورزنی قرچک
* شهرداری دهگلان - هیات کاراته همدان

مرحله دوم در گروه اول:
* شهدای الوند - گاز زنجان
* هیات کاراته کردستان - دانشگاه پلیس
* هیات کاراته تاکستان - باشگاه آرمان

مرحله دوم در گروه دوم:
* فولاد مبارکه سپاهان - هیات کاراته خراسان رضوی
* شهرداری دهگلان - شهرداری ساوه
* هیات کاراته همدان - شهید داورزنی قرچک

کد مطلب 1710964

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