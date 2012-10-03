برنامه هفته نخست لیگ برتر کاراته اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها با حضور 12 تیم در دو گروه 6 تیمی برگزار می‌شود. تیم‌ها در هفته دو بار به روی تاتامی می‌روند و در نهایت هم از هر گروه دو تیم راهی مرحله دوم خواهند شد.

- برنامه کامل هفته اول لیگ برتر کاراته به شرح زیر است:

مرحله نخست در گروه اول:

* دانشگاه پلیس - گاز زنجان

* شهدای الوند - باشگاه آرمان

* هیات کاراته کردستان - هیات کاراته تاکستان

مرحله نخست در گروه دوم:

* شهرداری ساوه - هیات کاراته خراسان رضوی

* فولاد مبارکه سپاهان - شهید داورزنی قرچک

* شهرداری دهگلان - هیات کاراته همدان

مرحله دوم در گروه اول:

* شهدای الوند - گاز زنجان

* هیات کاراته کردستان - دانشگاه پلیس

* هیات کاراته تاکستان - باشگاه آرمان

مرحله دوم در گروه دوم:

* فولاد مبارکه سپاهان - هیات کاراته خراسان رضوی

* شهرداری دهگلان - شهرداری ساوه

* هیات کاراته همدان - شهید داورزنی قرچک