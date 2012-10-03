برنامه هفته نخست لیگ برتر کاراته اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها با حضور 12 تیم در دو گروه 6 تیمی برگزار میشود. تیمها در هفته دو بار به روی تاتامی میروند و در نهایت هم از هر گروه دو تیم راهی مرحله دوم خواهند شد.
- برنامه کامل هفته اول لیگ برتر کاراته به شرح زیر است:
مرحله نخست در گروه اول:
* دانشگاه پلیس - گاز زنجان
* شهدای الوند - باشگاه آرمان
* هیات کاراته کردستان - هیات کاراته تاکستان
مرحله نخست در گروه دوم:
* شهرداری ساوه - هیات کاراته خراسان رضوی
* فولاد مبارکه سپاهان - شهید داورزنی قرچک
* شهرداری دهگلان - هیات کاراته همدان
مرحله دوم در گروه اول:
* شهدای الوند - گاز زنجان
* هیات کاراته کردستان - دانشگاه پلیس
* هیات کاراته تاکستان - باشگاه آرمان
مرحله دوم در گروه دوم:
* فولاد مبارکه سپاهان - هیات کاراته خراسان رضوی
* شهرداری دهگلان - شهرداری ساوه
* هیات کاراته همدان - شهید داورزنی قرچک
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