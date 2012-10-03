افضلی طلایی شد/ آزادکاران اوزان دوم امروز به میدان می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افضلی روز سه شنبه به میدان رفت که طی آن در دور نخست مقابل "رادولفو راسینجر" از برزیل در دو تایم با نتیجه 6 بر صفر به پیروزی رسید و راهی دور دوم شد. وی در این مرحله مقابل "کمال مالیکوف" از روسیه در سه تایم با نتیجه (صفر بر 2)، (3 بر صفر) و (7 بر یک) به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

افضلی در دیدار نیمه نهایی مقابل "سباستین ریماس" از رومانی با نتیجه (یک بر صفر) و (7 بر 3) به برتری رسید و راهی دیدار فینال شد. وی در فینال برای کسب مدال طلا به مصاف "کوهی کیتامورا" از ژاپن رفت و در دو تایم با نتایج مشابه یک بر صفر به پیروزی رسید و قهرمان این وزن شد.

"داندوک" از روسیه، "واسیلی شاپتار" از اوکراین و "مصطفی کایا" از ترکیه در اوزان 55، 60 و 66 کیلوگرم قهرمان شدند. ضمن اینکه محمدحسین سلطانی، هاشم مختاری و محمد یوسفی، نمایندگان اوزان 55، 60 و 66 کیلوگرم کشورمان به علت تاخیر و اضافه وزن نتوانستند در مراسم وزن کشی شرکت کنند.

بنابراین گزارش مراسم وزن کشی سه وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی دانشجویان جهان نیز عصر دیروز سه شنبه برگزار شد که طی آن سه نماینده کشورمان با شناخت حریفان خود از ظهر امروز به روی تشک می‌روند.

بدین ترتیب در وزن 84 کیلوگرم که 13 کشتی گیر حضور دارند، میثم مصطفی جوکار در دور نخست به مصاف "توماژ نواکوفسکی" از لهستان می‌رود و در صورت پیروزی در دور دوم به برنده دیدار کشتی گیران فرانسه و بلغارستان مسابقه می‌دهد.

عباس طحان در وزن 96 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست به مصاف "داستین کیل گار" از آمریکا می‌رود و در صورت پیروزی در مرحله نیمه نهایی با برنده مسابقه کشتی گیران مولداوی و کانادا مبارزه می‌کند. در این وزن 10 کشتی گیر حضور دارند.

در وزن 120 کیلوگرم که 12 کشتی گیر وزن کشی کردند، پرویز هادی در دور نخست به مصاف "ریچارد کسیرکسیس" از مجارستان می‌رود و در صورت پیروزی در دور دوم به مصاف برنده دیدار کشتی گیران کانادا و آمریکا خواهد رفت.

این مسابقات از ساعت 13:30 دقیقه امروز به وقت تهران در شهر کورتین فنلاند آغاز می‌شود.