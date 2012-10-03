تعیین تکلیف حذف کنکور 93 تا پیش از برگزاری کنکور 92

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: نظام سنجش و پذیرش دانشجو برای تمام مقاطع تحصیلی هم اکنون در شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

وی گفت: قانون حذف کنکور در سال 93 هم یکی از مباحثی است که در این نظام مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه خبر خوشی می توان به کنکوریهایی داد که تا دو سال آینده باید خود را برای شرکت در آزمون سراسری آماده کنند، اظهار داشت: فعلاً هیچ خبر خوشی نمی توان داد و باید صبر کرد تا زمانی که این بررسیها به جمع بندی برسد.

زاهدی تاکید کرد: یقیناً تکلیف حذف کنکور سال 93 را تا پیش از برگزاری کنکور 92 مشخص می کنیم تا داوطلبان تکلیفشان برای نحوه پذیرش در دانشگاهها مشخص شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حذف ماهیت کنکور، اظهار داشت: بحث حذف کنکور نیست و بخشهای رقابتی کنکور به ویژه برای رشته ها و صندلیهای پرمتقاضی حذف نمی شود.