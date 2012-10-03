علیرضا سبط احمدی تهیه‌کننده فیلم سینمایی"لاله" ضمن رد حضور سرمایه‌گذار آمریکایی برای ساخت این فیلم سینمایی به جزئیات تولید این پروژه اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای مرحله پیش تولید این پروژه سینمایی همه تلاش اعضای گروه و به خصوص آقای نیک‌نژاد این بوده که بتوانیم بخشی از هزینه تولید را از طریق بخش خصوصی وارد پروژه کنیم. چراکه هزینه پیش‌بینی شده برای تولید این فیلم سینمایی بالا بود و درست به همین دلیل نمی‌خواستیم این هزینه به نوعی به بخش دولتی تحمیل شود.

وی در ادامه افزود: از همین رو آقای نیک‌نژاد به دلیل ارتباطاتی که با کمپانی‌های مختلف در دنیا داشت تمام تلاش خود را می‌کند تا سرمایه‌های خارجی را با توجه به اهداف و دیدگاه ایرانی و اسلامی که در فیلمنامه وجود دارد جذب کند. بنابراین هیچگاه عنوان نشده که سرمایه‌گذار آمریکایی وارد جریان تولید فیلم می‌شود.

به‌دنبال اسپانسر ایرانی هستیم

این تهیه‌کننده که پیش از این تولید فیلم "مصائب چارلی" و "زمانی برای دوست داشتن" را در کارنامه کاری خود داشته است در ادامه توضیح داد: اگر قرار بود این فیلم با سرمایه‌گذار آمریکایی ساخته شود همان دو سال پیش که کمپانی‌های آمریکایی با نیت خاص خود برای ساخت این فیلم ابراز تمایل کرده بودند، ساخته می‌شد و اسدلله نیک‌نژاد هم همان زمان اعلام همکاری می‌کرد.

وی در ادامه افزود: همانطور که می‌دانید زمانی که کمپانی‌های آمریکایی برای تولید یک فیلم ابراز تمایل می‌کنند می‌خواهند اهداف سیاسی و رسانه‌ای خاص خود را پیش ببرند و گروه تولید این فیلم از ابتدا نمی‌خواست چنین شود چراکه از ابتدا قصد داشتیم این فیلم در جهت اهداف مقدس انقلاب و در سایه سینمای شریف ایران ساخته شود. از همین‌رو اگر سرمایه‌گذار خارجی بخواهد وارد مرحله تولید شود قطعا باید در راستای اهداف انقلاب و ایران اسلامی پیش خواهد رفت.

این تهیه‌کننده در ادامه افزود: فیلمنامه این فیلم نشان‌دهنده فرهنگ اصیل ایرانی و تلاش یک بانوی ایرانی و عنوان جهانی گرفتن اوست. از سوی دیگرعلاوه‌بر آقای نیک‌نژاد، من و آقای آقامحمدیان به‌عنوان تهیه‌کننده و مجری طرح در تلاش هستیم سرمایه و اسپانسرهای داخلی را برای تولید این فیلم جذب کنیم.

سازمان سینمایی طرف حساب مجلس است

سبط احمدی در ادامه با اشاره به اظهارات پیشین خود در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر مبنی‌بر اینکه با مجلس طرف نیست گفت: همانگونه که حضرت امام(ره) فرموردند مجلس در راس امور است و من به‌عنوان یک فرد ایرانی قطعا مطیع فرمایش امام هستم از همین‌رو مجلس حق دارد که در امور فرهنگی نظر قطعی بدهد که در این صورت طرف حساب کمیسیون فرهنگی وزارت ارشاد و سازمان سینمایی کشور است نه من به عنوان تهیه‌کننده فیلم.

تهیه‌کننده پروژه سینمایی"لاله" در ادامه افزود: در یک نظام اجتماعی سلسله مراتبی وجود دارد و سلسله مراتب سینما در این مورد خاص سازمان سینمایی ، مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، معاون پارلمانی وزارت ارشاد و وزیر ارشاد از جمله مراجعی هستند که دیدگاه مسئولان را ابلاغ می کنند و ما هم براساس دیدگاه و نظرات ارائه شده حرکت می‌کنیم.

علیرضا سبط احمدی در ادامه صحبت‌های خود در پاسخ به این سئوال که کمیسیون فرهنگی مجلس بارها اعلام کرده که تولید این فیلم از اولویت‌های فرهنگی نبوده‌است اما به نظر می‌رسد این نقطه نظر کمیسیون فرهنگی به نوعی با بی‌اعتنایی از سوی عوامل فیلم مواجه شده است گفت: اگر قانون را بپذیریم و مطیع قانون باشیم متوجه می‌شودیم که قانون اساسی به صراحت وظایف فرهنگی اینچنین را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا سیما و... محول کرده است.

وی در ادامه افزود: از همین‌رو وقتی وزیر ارشاد از این فیلمنامه در کمیسیون فرهنگی مجلس دفاع می‌کند یعنی این اثر در راستای اهداف انقلاب و اهداف سیاسی نظام نوشته شده‌است و توسعه، تلاش و اقتدار ایران امروز را در نظر دارد. حال اینکه بحث‌هایی که درباره این فیلم در کمیسیون فرهنگی مطرح شده به وزیر ارشاد برمی‌گردد و من به‌عنوان تهیه‌کننده تابع وظایفی هسیتم که به من محول شده‌است و دوست دارم تابع فرهنگ و قوانین کشورم باشم.

این تهیه‌کننده در پایان افزود: بنده تابع اهدافی هستم که به من محول شده اما آنچه مهم است توجه به این مطلب است که در طول سال‌ها فعالیت در عرصه سینما تابع اهداف نظام بوده‌ام و همچنان در خدمت نظام و انقلاب باقی می‌مانم از همین‌رو مطمئن باشید که من به‌عنوان یک تهیه‌کننده و فعال سینما اگر پایم را از مسیر انقلاب فراتر گذاشتم درصدد اصلاح خود برمی‌آیم.