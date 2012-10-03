خراسان جنوبی رتبه دوم کشور در کاهش تلفات شبکه برق را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی منصوریان در آیین تودیع ومعارفه مدیر جدید توزیع نیروی برق سرایان اظهار داشت: در میان استانهای کشور بیشترین میزان پراکندگی مشترکین به خراسان جنوبی اختصاص دارد.

وی ادامه داد: طی سالهای گذشته با اقدامات مهم صورت گرفته شاخصهای جهانی صنعت برق در کشور و همچنین خراسان جنوبی ارتقا یافته واین روند در صنعت برق کشور کاملا مشهود است.

40 روستای سرایان از نعمت برخوردار هستند

مدیرسابق شرکت توزیع نیروی برق سرایان نیز با ارائه گزارشی اعلام کرد: 13 هزار و 500 مشترک در این شهرستان از نعمت نیروی برق برخوردارند.

سکندری شهری گفت: پیک بار در شهرستان سرایان از 17مگاوات در سالهای گذشته به 15 مگاوات در سال جاری کاهش یافته که این کاهش نشانه همکاری مردم است.

مدیرسابق شرکت توزیع نیروی برق سرایان گفت: از سال 78 تا کنون 384 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت توزیع برق خراسان جنوبی در این شهرستان اجرا شده است.

وی تعداد روستاهای دارای برق شهرستان سرایان در سال 78 را 28 روستا ذکر کرد و گفت: این تعداد در حاضر به 40 روستا افزایش یافته است.

معاون فرماندار سرایان نیزبا بیان اینکه دولت با اختصاص اعتبارات مناسب در بخشهای زیربنایی این شهرستان اقدامات ارزشمندی داشته است، گفت: با فعالیتهای صورت گرفته در شبکه های توزیع، ظرفیت برق در این شهرستان کامل شده است.

علی تیموری بیان کرد: در برقرسانی به روستاها واستفاده از انرژی خورشید اقدامات شایسته ای صورت گرفته است.

وی بیان اینکه بسترهای توسعه شهرستان در بخش برق فراهم شده است گفت: سرمایه گذاران محدودیتی در تامین برق واحدهای صنعتی و تولیدی این شهرستان ندارد.

وی برقرسانی به روستاهای بالای 15 خانوار در سرایان را از اقدامات ارزشمند نظام جمهوری اسلامی و دولت برشمرد و گفت: صنعت برق در این شهرستان خوب درخشیده است.