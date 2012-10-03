  1. اقتصاد
۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۸:۵۱

تازه‌ترین قیمت انواع ارز /

دلار مبادلاتی بازهم ثابت ماند/ دلار آزاد 3610 تومان

دلار مبادلاتی بازهم ثابت ماند/ دلار آزاد 3610 تومان

بانک مرکزی قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز چهارشنبه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز چهارشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار در این مرکز همچون روزهای دوشنبه و سه شنبه هیچگونه تغییری نکرده است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز چهارشنبه همچون روزهای دوشنبه و سه شنبه 2672 تومان نرخ‌گذاری شده است، ضمن اینکه یورو از 3445 به 34470 تومان افزایش، درهم بدون تغییر و لیر ترکیه از14914 به 14902 تومان کاهش یافته است. بانک مرکزی قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز چهارشنبه را به شرح جدول ذیل اعلام کرد:

جدول قیمت انواع ارز غیرمرجع
نوع ارز قیمت ( ریال)
دلار 26720
یورو 34470
درهم 7275
لیر ترکیه 14902
روپیه هند 510
روبل روسیه 859
یوآن چین 4252
یکهزار وون کره جنوبی 24000
یکصد ین ژاپن 34200

به گزارش مهر، صبح امروز چهارشنبه دلار در بازار ارز چهارراه استانبول 3610 تومان، یورو 4700 تومان، پوند 5800 تومان و درهم 985 تومان است.

کد مطلب 1711013

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