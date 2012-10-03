دلار مبادلاتی بازهم ثابت ماند/ دلار آزاد 3610 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز چهارشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار در این مرکز همچون روزهای دوشنبه و سه شنبه هیچگونه تغییری نکرده است.
برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز چهارشنبه همچون روزهای دوشنبه و سه شنبه 2672 تومان نرخگذاری شده است، ضمن اینکه یورو از 3445 به 34470 تومان افزایش، درهم بدون تغییر و لیر ترکیه از14914 به 14902 تومان کاهش یافته است. بانک مرکزی قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز چهارشنبه را به شرح جدول ذیل اعلام کرد:
|نوع ارز
|قیمت ( ریال)
|دلار
|26720
|یورو
|34470
|درهم
|7275
|لیر ترکیه
|14902
|روپیه هند
|510
|روبل روسیه
|859
|یوآن چین
|4252
|یکهزار وون کره جنوبی
|24000
|یکصد ین ژاپن
|34200
به گزارش مهر، صبح امروز چهارشنبه دلار در بازار ارز چهارراه استانبول 3610 تومان، یورو 4700 تومان، پوند 5800 تومان و درهم 985 تومان است.
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