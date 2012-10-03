معرفی تیم ها و نفرات برتر مسابقات قهرمانی کاراته نزاجا در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات سه روزه با شرکت 450 ورزشکار و 46 تیم سه شنبه شب در سالن ورزشی لشکر 30 گرگان پایان یافت.

نفرات برتر این مسابقات به شرح ذیل است. در رشته کاتا، ستار دانش از مرکز آموزش 01 تهران، محسن حسام از لشگر 30 پیاده گرگان محمد سلیمان اختیاری و آرش صالحی از فرماندهی آماد و پشتیبانی نزاجا اول تا سوم شدند.

در بخش کنترلی در وزن 61- ، امین اخلی از لشگر 30، علی معدانی از مرکز آموزش 01 تهران و حمید محمد زاده از تیپ 281 و محمد درز لوند از مرکز آموزش 02 تهران اول تا سوم، وزن منفی 67، مهدی رحمتی از لشگر 30، مرتضی خسروی از لشگر 23 و غلاامرضا یزدان پور از لشگر 88- یدالله فتحی از تیپ 84 برتر شدند.

همچنین در وزن منفی 74، علی اکبر شیبک از مرکز آموزش 01 تهران، بابک ناصری از آماد و پشتیبانی نزاجا و نفرات سوم مشترک امین فرخی از لشگر 21 ومجید زارع از مرکز آموزش پیاده، در قسمت کمیته انفرادی در وزن منفی 84، مصطفی کشکولی از تیپ 55 هوابرد، محسن حسنوند از تیپ 216 و حسین خلیلی از تیپ 45- احمد ملک پور از مرکز آموزش 01 تهران اول تا سوم شدند.

در وزن 84 +، ایمان سنچولی از لشگر 30، وحید بلوی از هوا نیروز وتوحید تدین از تیپ 41 – سیاوش پرویزیان از فرماندهی آماد و پشتیبانی نزاجا، درقسمت غیرکنترلی در وزن 60 - ، هاشم قربانی از تیپ 41، آرمین حسنکی از گروه 44 و بهروز سرخوش از مرکز آموزشتکاور- علی فتحی از تیپ 271 برتر شدند.

در بخش کومیته آزاد وزن 70 -، رسول کوه پیما از لشگر 23، حمزه گودرزی از مرکز آموزش مخابرات و علیرضا برادری از فرماندهی آماد و پشتیبانی – محمد زراعت پیشه از مرکز آموزش 01 تهران، وزن 80 - محمد باقر مرادی از گروه 22، مهران یوسفی از تیپ 216 و علیرضا نجفی از فرماندهی آماد و پشتیبانی برتر شدند.



در وزن 90 - فیاض شیخ زاده از مرکز آموزش 01 تهران، مجتبی رستمانی تیپ 65 و مرتضی امیر پور از لشگر 21- مجتبی قهار از فرماندهی آماد و پشتیبانی ، در وزن 90 + محمد جواد بهجتی اردکانی از فرماندهی آماد و پشتیبانی، فرشیدبراتی ازف. آماد و پشتیبانی و حامدرحمتی ازمرکز آموزش 01 تهران-ابراهیم محرابی ازتیپ65 اول تا سوم شدند.



در بخش تیمی در رشته کنترلی، لشگر30 پیاده گرگان با290 امتیاز، مرکز آموزش 01 تهران با 240 امتیاز و فرماندهی آماد و پشتیبانی نزاجا با 140 امتیاز اول تا سوم شدند و در تیمی غیرکنترلی، مرکز آموزش 01 تهران با140امتیاز، آماده و پشتیبانی نزاجا با 140 امتیاز و تیپ41 قوشجی با 110 امتیاز برتر شدند.



کاپ اخلاق در بخش کنترلی به لشگر21 و در بخش اخلاق در قسمت آزاد تیپ 216 مراغه اهدا شد و جنگنده ترین فایتر " مبارزه کننده " هاشم قربانی از تیپ 41 و تکنیکی ترین فایتر علی اکبر شیبک از مرکز آموزش 01 تهران معرفی شد.

سرهنگ فریدون خزایی دبیر هیئت کاراته نزاجا در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: نفرات برتر این مسابقات باید خود را به اردوی آماده سازی 22 مهرکه به مسیولیت هیئت کاراته ارتش برگزارمی شود معرفی کنند.



وی خاطرنشان کرد: این اردوی آماده سازی جهت شرکت در مسابقات ارتش است که آذر ماه برگزار می شود، در پایان در این مسابقات نفرات اول تا سوم رده های مختلف برای حضور در مسابقات نیروهای مسلح انتخاب خواهند شد.